Στο 2,9% «τσίμπησε» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 2% στην Ευρωζώνη

Εναν μήνα πριν ήταν στο 2,8% στη χώρα μας και στο 2,1% στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τη Eurostat.

Στο 2,9% ανέβηκε τον Δεκέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για περαιτέρω άνοδο σε σύγκριση με το «άλμα» που έκανε τον Νοέμβριο, όταν εκτινάχθηκε στο 2,8%, ύστερα από δύο μήνες αποκλιμάκωσης. Σε μηνιαία βάση, η άνοδος ήταν της τάξης του 0,2%.

Στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον περασμένο μήνα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 2%, παραμένοντας δηλαδή κοντά στον στόχο της ΕΚΤ. Πρόκειται για μικρή αποκλιμάκωση από το 2,1% του Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους τομείς στο μπλοκ του ευρώ, οι υπηρεσίες συνέβαλαν περισσότερο στον τελικό ρυθμό πληθωρισμού με 3,4% τον Δεκέμβριο από 3,5% τον Νοέμβριο. Μικρότερη συνεισφορά είχε η κατηγορία των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού (2,6% από 2,4% τον Νοέμβριο). Ακολουθούν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4% από 0,5% τον προηγούμενο μήνα). Τέλος, ο κλάδος της ενέργειας συνέχισε να κινείται σε αρνητικά επίπεδα, εμφανίζοντας πληθωρισμό -1,9% τον Δεκέμβριο έναντι 0,5% τον Νοέμβριο.

Μάλιστα, ο δομικός πληθωρισμός, ο δείκτης δηλαδή που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού και τον οποίο παρακολουθεί στενά η ΕΚΤ, εκτιμάται ότι μειώθηκε στο 2,3%, μετά από τρεις μήνες που είχε παραμείνει σταθερός στο 2,4%.

Aν και οι πιο πρόσφατες προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν αυξήσεις τιμών κάτω από τον στόχο για φέτος και την επόμενη χρονιά, η απόκλιση είναι μικρή, με τις επίμονες αυξήσεις στις υπηρεσίες να εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει σταθεί επίσης στις αυξήσεις των μισθών, οι οποίες αποδείχθηκαν απροσδόκητα ισχυρές, υποστηρίζοντας ότι οι αξιωματούχοι θα παραμείνουν «ταπεινοί» και θα μελετούν τα δεδομένα σε κάθε ξεχωριστή συνεδρίαση.

Η ΕΚΤ δεν έχει μεταβάλει τα επιτόκια από τον Ιούνιο και ούτε οι traders ούτε οι οικονομολόγοι προβλέπουν κάποια κίνηση, ανοδική ή καθοδική, στο άμεσο μέλλον.

Ελλείψει απρόβλεπτων εξελίξεων, το κόστος δανεισμού «πιθανότατα θα παραμείνει σταθερό για αρκετό καιρό», δήλωσε η Γερμανίδα Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, λίγο πριν το τέλος του 2025.

Κατέβασε ταχύτητα στη Γερμανία

Κατά 2% αυξήθηκε σε ετήσια βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, μετά από άνοδο 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Οι προβλέψεις έκαναν λόγο για 2,2%.

Για όλο το 2025, ο πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,3%.

Οριακό φρένο στη Γαλλία

Μικρή επιβράδυνση σημείωσε ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον Δεκέμβριο, κυρίως επειδή υποχώρησε το ενεργειακό κόστος.

Οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης ενισχύθηκαν κατά 0,7% ετησίως, από 0,8% τον Νοέμβριο, σε ευθυγράμμιση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών.

Υποχωρεί στην Ισπανία αλλά μένει ψηλά

Kαθοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ισπανία τον Δεκέμβριο, αλλά παρέμεινε σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, έναντι 3,2% τον Νοέμβριο, επίδοση που κινήθηκε σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 3% ή υψηλότερα εδώ και τέσσερις μήνες, αφού προηγουμένως είχε παραμείνει κάτω από αυτό το επίπεδο για περισσότερο από έναν χρόνο.