ΔΝΤ: Η Fed έχει περιθώρια για μείωση των επιτοκίων - Χρειάζεται όμως προσοχή

Η Fed αναμένεται να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά κατά 25μ.β. στη συνεδρίασή της στις 17 Σεπτεμβρίου.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) έχει περιθώρια να μειώσει τα επιτόκια λόγω της αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, ωστόσο επισημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να κινηθεί με προσοχή παρακολουθώντας στενά τα νέα οικονομικά δεδομένα.

«Η γενική μας άποψη είναι ότι, δεδομένου του κινδύνου επιβράδυνσης της πλήρους απασχόλησης, η Fed έχει περιθώρια να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια πολιτικής», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΔΝΤ Julie Kozack σε συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να προχωρήσει με προσοχή, με βάση τα δεδομένα, τους επόμενους μήνες.

Η Fed αναμένεται να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά κατά 25μ.β. στη συνεδρίασή της στις 17 Σεπτεμβρίου.