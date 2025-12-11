Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης - «Καμπανάκι» Πάουελ για πληθωρισμό και αγορά εργασία

Τι είπε ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ για τις επόμενες κινήσεις κατά τη νέα χρονιά και τις διαφωνίες εντός της κεντρικής τράπεζας

Μείωσε τα επιτόκια για μία ακόμη φορά η Fed, σε ακόμη μία διχασμένη ψηφοφορία, δίδοντας ωστόσο σήμα ότι πιθανότατα θα παγώσει περαιτέρω μειώσεις στο κόστος δανεισμού, καθώς οι αξιωματούχοι αναζητούν πιο ξεκάθαρα σημάδια για την πορεία της αγοράς εργασίας και του πληθωρισμού, που «παραμένει κάπως αυξημένος».

«Κατά την εξέταση του εύρους και της χρονικής στιγμής περαιτέρω προσαρμογών στα επιτόκια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα νέα δεδομένα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Fed, χρησιμοποιώντας μία λεκτική που στο παρελθόν έχει σηματοδοτήσει παύση των κινήσεών της, μια προοπτική που έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες των αγορών για δύο μειώσεις επιτοκίων το επόμενο έτος.

Η απόφαση για μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στο εύρος 3,50%–3,75% προκάλεσε τρεις διαφωνίες, με τον διοικητή της περιφερειακής κεντρικής τράπεζας του Σικάγο, Άουσταν Γκούλσμπι, να ενώνεται με τον διοικητή της περιφερειακής κεντρικής τράπεζας του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιντ, υποστηρίζοντας ότι το επιτόκιο έπρεπε να παραμείνει αμετάβλητο, ενώ το μέλος του δ.σ. Στίβεν Μιράν ζήτησε εκ νέου μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Ο Σμιντ είχε προειδοποιήσει το Νοέμβριο ότι περαιτέρω μείωσε θα ανέβαζε τον πληθωρισμό, ενώ δεν θα βοηθούσε ιδιαίτερα την αγορά εργασίας.

Το πώς θα εξελιχθεί η νομισματική πολιτική από εδώ και πέρα, καθώς πλησιάζει η χρονιά των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι οποίες ενδέχεται να περιστραφούν γύρω από την πορεία της οικονομίας, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ζητά πιο απότομες μειώσεις, θα εξαρτηθεί πλέον από δεδομένα που εξακολουθούν να καθυστερούν λόγω της 43ήμερης παύσης λειτουργιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Ισχυρές προοπτικές για το 2026

Οι προβλέψεις είναι κατά το πλείστον αισιόδοξες: τα επιτόκια μπορεί να παραμείνουν υψηλότερα από το αναμενόμενο, αλλά η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί ταχύτερα, ενώ ο πληθωρισμός μειώνεται και το ποσοστό ανεργίας υποχωρεί.

Ωστόσο, η τελευταία ανακοίνωση πολιτικής και οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν χωρίς τα πρόσφατα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, βασιζόμενες αντί αυτού σε «διαθέσιμους δείκτες», που σύμφωνα με αξιωματούχους της Fed περιλαμβάνουν εσωτερικές έρευνες και ιδιωτικά δεδομένα.

Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για την ανεργία και τον πληθωρισμό αφορούν το Σεπτέμβριο και έδειξαν ότι η ανεργία αυξήθηκε στο 4,4% από 4,3%, ενώ το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Fed αυξήθηκε ελαφρά στο 2,8% από 2,7%. Ο στόχος πληθωρισμού της Fed είναι 2%, αλλά ο ρυθμός αύξησης των τιμών ανεβαίνει σταθερά από 2,3% τον Απρίλιο – γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στη μετακύλιση των αυξανόμενων δασμών εισαγωγών στους καταναλωτές και αποτελεί βασικό παράγοντα της διχασμένης στάσης της Fed.

Τα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου θα δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει αναλυτική έκθεση για την οικονομική ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου.

«Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει επεκταθεί με μέτριο ρυθμό», ανέφερε η ανακοίνωση της Fed. «Ο ρυθμός αύξησης των νέων θέσεων εργασίας έχουν επιβραδυνθεί φέτος και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο», επεσήμανε, αφαιρώντας την προηγούμενη αναφορά στην ανεργία ως «χαμηλή».

Οι προβλέψεις έδειξαν ότι μια ομάδα έξι διαμορφωτών πολιτικής δεν ήθελε καμία μείωση επιτοκίων φέτος, ενώ επτά αναμένουν καμία περαιτέρω μείωση το 2026.

Η μέση πρόβλεψη είναι για μία επιπλέον μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας το 2027, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να υποχωρεί προς τον στόχο του 2%.

Εν τω μεταξύ, η Fed αναφέρει στο ανακοινωθεών ότι θα αρχίσει να αγοράζει βραχυπρόθεσμους τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου στις 12 Δεκεμβρίου «όποτε χρειάζεται, ώστε να διατηρείται σε συνεχή βάση επαρκής προσφορά αποθεματικών».

Δεν υπάρχει μονοπάτι χωρίς κινδύνους, με τους πτωτικούς κινδύνους στην αγορά εργασίας να έχουν αυξηθεί, γι΄αυτό έχει αλλάξει η ισορροπία κινδύνων, δήλωσε ο Τζερόμ Πάουελ στη συνέντευξη Τύπου, χαρακτηρίζοντας δύσκολη την κατάσταση. Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένος δρόμος για τη νομισματική πολιτική και πως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση. Θα έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά στοιχεία πριν από τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, συμπλήρωσε.

Είμαστε σε καλή θέση να κάνουμε προσαρμογές στη νομισματική πολιτική και να περιμένουμε να δούμε πως θα πορευθεί η οικονομία, σημείωσε. Οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν ανθεκτικές και οι δαπάνες για κέντρα δεδομένων ΑΙ έχουν αυξήσει τις επενδύσεις

Ανέφερε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί, πως έχει περιοριστεί η δυναμική της αγοράς εργασίας και η ζήτηση, ενώ η αγορά στέγης είναι εξασθενημένη. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών υποχωρεί, ο πληθωρισμός αγαθών επηρεάζεται από τους δασμούς. «Η βασική μας πρόβλεψη για το επόμενο έτος είναι αύξηση της ανάπτυξης με τη δημοσιονομική πολιτική να είναι υποστηρικτική».

Ο αντίκτυπος των μέχρι τώρα επιτοκιακών μειώσεων τώρα αρχίζει να γίνεται αισθητός και απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση. «Όλοι συμφώνησαν ότι ο πληθωρισμός ειναι εξαιρετικά υψηλός, η αγορά εργασίας εξασθενημένη με αυξημένους τους κινδύνους. Η διαφορά μας είναι στον τρόπο που αποτιμάμε τους κινδύνους. Όλοι βλέπουν την εικόνα με τον ίδιο τρόπο, αλλά τους κινδύνους διαφορετικά», υπογράμμισε.

Συμπλήρωσε δε, ότι η Fed αποφάσισε να ξεκινήσει αγορές βραχυπρόθεσμων κρατικών τίτλων, κυρίως εντόκων γραμματίων, αποκλειστικά με σκοπό τη διατήρηση επαρκούς προσφοράς αποθεματικών, χωρίς να υπάρχει ανησυχία.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει αν ένας νέος πρόεδρος της Fed θα επηρεάσει την τρέχουσα δουλειά του ή θα αλλάξει κάπως τη σκέψη του, ο Πάουελ απάντησε απλά «όχι». Επίσης, ο Πάουελ ήταν ελαφρώς διαφορετικός στον τρόπο που απάντησε στην ερώτηση «Θα παραμείνετε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed μετά τον Μάιο;». Την προηγούμενη φορά είχε απλώς πει ότι δεν είχε κάτι να πει για την ερώτηση. Αυτή τη φορά δήλωσε: «Είμαι επικεντρωμένος στον χρόνο που μου απομένει ως πρόεδρος».