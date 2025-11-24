Fed: Ο υποψήφιος διάδοχος του Powell βλέπει επιτοκιακή μείωση τον Δεκέμβριο

Το μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Christopher Waller, ο οποίος ενδέχεται να είναι η επιλογή του Trump για τη διαδοχή του Jerome Powell ως προέδρου της Fed το επόμενο έτος, δήλωσε ότι υποστηρίζει μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο , αν και η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ πιθανότατα θα υιοθετήσει μια πιο προσεκτική προσέγγιση από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο, μόλις λάβει μια πληθώρα οικονομικών δεδομένων.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόηχο της αισιοδοξίας που προκάλεσαν οι δηλώσεις ενός άλλου μέλους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, John Williams, ο οποίος είπε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ μπορούν να μειωθούν «στο εγγύς μέλλον».

«Η ανησυχία μου αφορά κυρίως την αγορά εργασίας, όσον αφορά τη διπλή αποστολή μας. Επομένως, υποστηρίζω τη μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση», δήλωσε ο Waller τη Δευτέρα στο Fox Business Network. «Μπορεί να δείτε μια πιο προσεκτική προσέγγιση από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, μόλις φτάσουμε στον Ιανουάριο».

Σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι επενδυτές εκτιμούν τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Fed στις 9-10 Δεκεμβρίου σε περίπου 70%. Οι αξιωματούχοι της Fed φαίνονται βαθιά διχασμένοι ως προς το αν θα είναι σκόπιμη μια άλλη μείωση μετά τις μειώσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.