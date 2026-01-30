Πόσο "τιμολογείται" η ΤΕΜΕΣ

Σε αναμονή της λειτουργίας του The Ilisian ( * ) έχει ενδιαφέρον να δει κάποιος πόσο αποτιμάται η ΤΕΜΕΣ - δηλαδή το σύνολο των assets των μελών της οικογενείας Κωνσταντακόπουλου.



Σύμφωνα με όσα έχουν "ανέβει" (στην σχετική πλατφόρμα) τα μερίδια των τριών μελών έχουν μεταβιβαστεί σε ισάριθμες ΙΚΕ.



Ο Αχιλλέας τα εμφανίζει μέσω της Cayan, ο Κωνσταντίνος στην Opgo και στην Fabrod, ο Χρήστος.



Κάθε μία έχει μετοχικό κεφάλαιο 336,75 εκατ. ευρώ (στο μεγαλύτερο μέρος του καλύφθηκε μέσω εισφοράς μετοχών της ΤΕΜΕΣ) ενώ δόθηκαν και από 500 χιλ cash για τρέχοντα έξοδα και λοιπά κόστη.



Το σύνολο της θέσης τους αποτιμήθηκε το ένα (1) δισ. και αφορά στο 75% (από 25% ο κάθε ένας) με το άλλο 25% να το ελέγχει -ως γνωστόν- το Olayan Group.



Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ΤΕΜΕΣ "τιμολογείται" στα 1,34 δισ.



Για να έχουμε τάξεις μεγέθους, ενδιαφέροντα είναι και τα εξής: η αποτίμηση 978,4 δισ. της ΛΑΜΨΑ (πρόσφατα είχε υπερβεί το όριο του ενός δισ.), η δε επένδυση του project Voria υπολογίζεται στα 350 εκατ. ευρώ.



Στοιχεία χρήσιμα, ενδεχομένως να...χρειαστούν κάποια στιγμή, στο μέλλον

( * ) https://theilisian.com/el/