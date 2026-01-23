Επίδομα ανεργίας: Πώς μπορεί κανείς να το πάρει για δεύτερη φορά - Oι προϋποθέσεις

Για πολλούς εργαζόμενους, η ανεργία δεν είναι απλώς μια προσωρινή δυσκολία, αλλά μια πραγματικότητα που μπορεί να επαναλαμβάνεται στη ζωή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επίδομα ανεργίας αποτελεί ένα βασικό μέσο βιοπορισμού μέχρι την εύρεση νέας θέσης εργασίας.

Προϋποθέσεις για Επίδομα Ανεργίας για Δεύτερη Φορά

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για να λάβει κάποιος επίδομα ανεργίας για δεύτερη φορά, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια:

Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας (ή 100 ημέρες για οικοδόμους) με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας, εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης. Οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη της σύμβασης δεν υπολογίζονται.

Να μην έχει λάβει πάνω από 400 ημερήσια επιδόματα εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της νέας επιδότησης.

Εάν έχει λάβει λιγότερα από 400 ημερήσια επιδόματα, δικαιούται να τα συμπληρώσει μέχρι το ανώτατο όριο.

Γενικές Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης απαιτούνται επίσης τα εξής:

Να είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ. Η λήξη της εργασίας να προήλθε από καταγγελία σύμβασης ή λήξη ορισμένου χρόνου (όχι οικειοθελή αποχώρηση). Να μην είναι αυτοαπασχολούμενοι. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την υποβολή της αίτησης.

Νέο Επίδομα Ανεργίας από 1η Απριλίου 2026

Από την 1η Απριλίου 2026, το νέο επίδομα ανεργίας θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, με δυνατότητα επιδότησης έως 1.295 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και το ύψος των αποδοχών του δικαιούχου.

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, η οποία αφορούσε 12.500 ανέργους, ολοκληρώνεται στις αρχές Μαρτίου και αμέσως μετά ξεκινά η καθολική εφαρμογή για όλους τους δικαιούχους.