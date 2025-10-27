Παραμένει «buy» για Εθνική Τράπεζα και Eurobank η Jefferies - Αυξάνει τις τιμές στόχους

Οι δυο ελληνικές τράπεζες διατηρούν την ισχύ τους, σημειώνει η Jefferies

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Jefferies επανεπιβεβαιώνει τη θετική της στάση για την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank, ενόψει της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου 2025, διατηρώντας και για τις δύο τη σύσταση «αγορά» και ανεβάζει τις τιμές στόχους

Η νέα τιμή-στόχος για την Eθνική Τράπεζα τοποθετείται στα €15,50 (από €13,55), υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ για τη Eurobank ανεβαίνει στα €4,15 (από €3,70), με προοπτική ανόδου 23%.

Η Jefferies επισημαίνει ότι η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών παραμένει ανθεκτική, με υγιή κεφαλαιακά επίπεδα, περιορισμένες προβλέψεις και βελτιούμενη ποιότητα χαρτοφυλακίου.

Η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα ξεχωρίζουν για την υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE άνω του 15%) και τις εξαιρετικές κεφαλαιακές θέσεις (CET1 άνω του 15%), γεγονός που στηρίζει τη θετική στάση της Jefferies ενόψει των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου.

Η Jefferies εκτιμά ότι τα θετικά θεμελιώδη μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας θα συνεχιστούν και στο γ’ τρίμηνο, παρά τη μικρή υποχώρηση του καθαρού επιτοκιακού εισοδήματος (NII), λόγω της καθυστέρησης στην ανατιμολόγηση των δανείων. Το NII προβλέπεται στα €529 εκατ., ελαφρώς μειωμένο σε τριμηνιαία βάση, αλλά με αντιστάθμιση από την ενίσχυση των προμηθειών (€117 εκατ.), κυρίως από τον τομέα επενδυτικών προϊόντων.

Η χρηματιστηριακή αναμένει κόστος κινδύνου (CoR) στο 0,40% (σταθερό σε σχέση με το β’ τρίμηνο), δείκτη εποπτικών κεφαλαίων CET1 στο 19,0%, πολύ πάνω από τον στόχο του 14%, και κόστος προς έσοδα περίπου 35%. Οι λειτουργικές δαπάνες αναμένεται να κινηθούν οριακά υψηλότερα, στα €227 εκατ. (+4% ετησίως).

Για το σύνολο της χρήσης, η Jefferies προβλέπει κέρδη ανά μετοχή (EPS) €1,41, δείκτη ιδίων κεφαλαίων (ROE) 15%, ROTE 19% και μέρισμα €0,65 ανά μετοχή, ενώ το 2026–2027 εκτιμά περαιτέρω αύξηση κερδών (+2%) και σταθερή μερισματική πολιτική (πληρωμή 60% των κερδών).

Τα σενάρια αποτίμησης για την Εθνική Τράπεζα είναι:

Ανοδικό σενάριο (Upside): €18,20, περιθώριο +40%, με υψηλότερη καθαρή επιτοκιακή απόδοση (3,1%), Cost/Income 32% και ROTE 21%.

Καθοδικό σενάριο (Downside): €9,05, περιθώριο -30%, με NII 1,8%, LLR 100 μ.β. και ROTE 13%.

Για τη Eurobank, η Jefferies προβλέπει επίσης ένα ισχυρό γ’ τρίμηνο, με δείκτη ενσώματων κεφαλαίων στο 15,3% και σταθερή κεφαλαιακή βάση (CET1 15,3%). Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα αναμένεται μειωμένο οριακά στα €626 εκατ., λόγω χαμηλότερων επιτοκίων, αλλά με αντιστάθμιση από δανειακή επέκταση περίπου €0,9 δισ. και σταθερή απόδοση του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Οι προμήθειες προβλέπεται να υποχωρήσουν ελαφρώς, στα €185 εκατ., μετά το εξαιρετικά ισχυρό β’ τρίμηνο, ωστόσο η τάση στη διαχείριση πλούτου και τα δάνεια παραμένει θετική. Το CoR αναμένεται στις 60 μονάδες βάσης, συμβατό με την καθοδήγηση της τράπεζας (περίπου 60 μ.β. για το έτος), ενώ οι δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 2% τριμηνιαία.

Η Jefferies αύξησε τις εκτιμήσεις καθαρών κερδών της κατά 2% για το 2026–2027, ενσωματώνοντας υψηλότερο επιτόκιο ΕΚΤ (2% έναντι 1,75% προηγουμένως) και μείωση του κόστους κεφαλαίου. Για το 2025, προβλέπει κέρδη ανά μετοχή €0,38, μέρισμσ €0,10, ROTE 16%, και μέση απόδοση διανομής 9% για την τριετία 2025–2027.

Τα σενάρια αποτίμησης για την Εurobank είναι:

Ανοδικό σενάριο (Upside): €4,90, περιθώριο +45%, με NII 2,8%, Cost/Income 35% και ROTE 20%.

Καθοδικό σενάριο (Downside): €2,45, πτώση -28%, με NII 2,0%, LLR 75 μ.β. και ROTE 12%.

Τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, Eurobank στις 30 Οκτωβρίου και Εθνική στις 6 Νοεμβρίου, αναμένονται να επιβεβαιώσουν, όπως σημειώνει ο οίκος, «τη διαρκή ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου».