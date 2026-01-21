Αποχωρούν τα τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας -Τι αποφάσισαν οι αγρότες

Στο μπλόκο του Κάστρου, η αποχώρηση των τρακτέρ θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής

Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να έχουν αποχωρήσει και τα τελευταία τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, όπου παρέμειναν τις τελευταίες 53 μέρες, καθώς οι αγρότες της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας προχωρούν σε σταδιακή απόσυρση από τα μπλόκα, έπειτα από τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις γενικές συνελεύσεις.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, η αποχώρηση θα γίνει «συγκροτημένα, όπως ακριβώς οργανώθηκε και η κάθοδος στα μπλόκα», υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίηση δεν εγκαταλείπεται, αλλά επαναξιολογείται. Οι επιτροπές των μπλόκων επιχειρούν να αποτιμήσουν τα δεδομένα και να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο συνέχισης των διεκδικήσεων, αυτή τη φορά με διαφορετικές μορφές, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μπλόκο του Κάστρου, η αποχώρηση των τρακτέρ θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι αγρότες, ωστόσο, αναμένουν και την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, ώστε να καθορίσουν συντονισμένα τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, από το πρωί της Παρασκευής προγραμματίζεται η απομάκρυνση των τρακτέρ από το μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στον Μπράλο η αποχώρηση θα ξεκινήσει από τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από απόφαση που ελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης στη γενική συνέλευση των αγροτών.

Στην Εύβοια, οι αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις έχουν ήδη απομακρύνει τα τρακτέρ από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους το επόμενο διάστημα.