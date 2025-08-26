Morgan Stanley: Ανάπτυξη και πλεονάσματα στην Ελλάδα παρά την επιβράδυνση στην Ευρωζώνη

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% το 2025

Ενώ συνολικά η Ευρωζώνη δείχνει ευάλωτη, η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει, καταγράφοντας ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο, όπως επισημαίνει σε πρόσφατη έκθεσή της η Morgan Stanley.

Για την ελληνική οικονομία, η Morgan Stanley προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,2% το 2025, έναντι 2,3% το 2024, με μια επιβράδυνση στο 1,8% το 2026. Παρά την κάμψη, η επίδοση παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% το 2025 και στο 1,9% το 2026, επίπεδα συμβατά με τον στόχο της ΕΚΤ, παρά το ότι τους τελευταίους μήνες ο δείκτης στην Ελλάδα κινείτο πέριξ του 3%.

Στο πεδίο των δημοσιονομικών, η Morgan Stanley προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ το 2025, μετά το 1,3% το 2024, με νέα άνοδο στο 0,7% το 2026, ενώ διατηρείται η θετική πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους. Από 153,6% του ΑΕΠ το 2024, στο 147,3% το 2025 και περαιτέρω στο 143% το 2026.

Τα μηνύματα από την Ευρωζώνη

Την ίδια ώρα, τα επιμέρους στοιχεία από την Ευρωζώνη αποτυπώνουν μια εικόνα αποδυναμωμένη. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη υποχώρησε κατά 1,3% τον Ιούνιο, με τις εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, ενώ το εμπόριο με τις ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά 11%.

Αντίθετα, οι δείκτες προσδοκιών εκπλήσσουν θετικά. Ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον Αύγουστο πέρασε πάνω από το όριο των 50 μονάδων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2022, δείχνοντας πιθανή σταθεροποίηση σε χαμηλά επίπεδα.

Η ΕΚΤ, από την πλευρά της, φαίνεται να υιοθετεί στάση αναμονής. Η πρόεδρος Christine Lagarde είχε καταστήσει σαφές ότι ο πήχης για νέες μειώσεις επιτοκίων έχει ανέβει, με το βασικό επιτόκιο στο 2% να θεωρείται ουδέτερο από πολλούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι το τρέχον «πάγωμα» θα είναι προσωρινό και ότι θα ακολουθήσουν νέες μειώσεις επιτοκίων τον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των μισθολογικών πιέσεων.