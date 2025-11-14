Ενεργειακό: Στο περίμενε έχει η κυβέρνηση την βιομηχανία

Ο ΣΕΒ από την πλευρά του επανήλθε αυτή την φορά μέσω της Ράνιας Αικατερινάρη

"Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε στη λύση για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας..." το μήνυμα Μητσοτάκη από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, στις 7 Οκτωβρίου.

Σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και στην εγχώρια βαριά βιομηχανία ακόμη περιμένουν την υλοποίηση των πρωθυπουργικών εξαγγελιών. Θα πει κάποιος πως είναι (και ) θέμα ερμηνείας ο ορισμός του "σύντομα¨ Ο.Κ αλλά χρόνου φείδου έλεγαν θυμόσοφα οι πρόγονοι.



Πάντως, ο ΣΕΒ από την πλευρά του επανήλθε (και αυτό πιστώνεται στην διοίκηση Θεοδωρόπουλου...) αυτή την φορά μέσω της Ράνιας Αικατερινάρη.



Από το βήμα του 29ου ετήσιου συνεδρίου του ΙΕΝΕ η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, παρουσίασε στοιχεία που αν οι τιμές ενέργειας για τον κλάδο του αλουμινίου ήταν 30% χαμηλότερες, η προστιθέμενη αξία και η παραγωγικότητα στον χώρο (με δεδομένες τις διεθνείς τιμές τελικού προϊόντος) θα ήταν 21% υψηλότερη.

Στο δε τσιμέντο η επίδραση θα ήταν κατά 18%. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν την ενέργεια που καταναλώνουν από 20% έως 50% ακριβότερα από τους ανταγωνιστές τους.

Την ίδια ώρα, που οι τιμές χονδρικής στην χώρα μας ξεπερνούν ακόμη και τα 100 €/MWh, στην Τουρκία διαμορφώνονται στα 60- 70 €/MWh. Δηλαδή, όσο ήταν οι τιμές στην Ελλάδα το 2019.

Για να τα λέμε ως έχουν, οι τουρκικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται τις ελληνικές με κόστη προ 6ετίας, δλδ επί κυβερνήσεων ΝΔ ήρθαν τα πάνω-κάτω.