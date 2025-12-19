Βιομηχανία: Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών τον Οκτώβριο

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 0,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Οκτώβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

– Αύξηση κατά 5,6% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

– Αύξηση κατά 0,3% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

– Αύξηση κατά 4,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

– Μείωση κατά 1,8% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,4% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025.