Σκλαβενίτης: Κοντά στην είσοδο στην αγορά της Πολωνίας

Κοινός τόπος, εδώ και μήνες, πως η διοίκηση της Σκλαβενίτης ετοιμάζει μεθοδικά την είσοδό της στην πολωνική αγορά.



Εύλογη η στόχευση, καθώς η χώρα των 40 εκατ. κατοίκων έχει μία από τις πέντε πιο ισχυρές οικονομίες στην Ευρώπη- με τις εκτιμήσεις για ρυθμούς ανάπτυξης πάνω και από το 3% (2025) και ευρύτατη επιχειρηματική διασπορά.



Ωστόσο στον κλάδο της λιανικής κυριαρχούν οι αλυσίδες soft και hard discounters, με την πορτογαλική Jeronimo Martins που ελέγχει την Biedronka να είναι ο ηγέτης της τοπικής αγοράς. Lidl, Makro, Carrefour e.t.c έχουν επίσης παρουσία και μερίδια σε μία περίοδο που οι καταναλωτικές προτεραιότητες των Πολωνών συγκλίνουν περισσότερο προς των αντίστοιχων της Δυτικής Ευρώπης.



Σημειωτέον πως την πολωνική αγορά "άνοιξε" πρώτος ο όμιλος Sarantis, με απόλυτα επιτυχές αποτέλεσμα, ενώ τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είναι μεταξύ των κορυφαίων επιλογών των Πολωνών, με σχεδόν ένα εκατομμύριο να επισκέπτονται προορισμούς της χώρας μας, το 2024.



Πλέον, για την Σκλαβενίτης φαίνεται πως η ώρα για το επόμενο δεύτερο βήμα εκτός συνόρων- δραστηριοποιείται ήδη στην Κύπρο- είναι κοντά.



Προς τούτο συντείνει η παρουσία του Νίκου Τσακαλάκη στη θέση του Managing Director Global Operations, από τον Μάϊο.



Στέλεχος με πολυετή θητεία σε πολυεθνικές (Beiersdorf, Reckitt, Coca Cola HBC) γνώστης των αγορών Κύπρου και Πολωνίας είναι το πρόσωπο που

κατά γενική εκτίμηση θα "ξεκλειδώσει" την αγορά της χώρας του Σοπέν.