Τι συμφώνησαν Μητσοτάκης - Σκλαβενίτης στο Μέγαρο Μαξίμου στη σκιά του υψηλού προστίμου

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Γεράσιμο Σκλαβενίτη, αλλά και τις Μαρία και Βίκυ Σκλαβενίτη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου, στη σκιά του προστίμου που επιβλήθηκε στη μεγαλύτερη αλυσίδα του οργανωμένου λιανεμπορίου της χώρας, πρόστιμο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ομίλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές φέρεται να συμφώνησαν να συζητηθούν τα θέματα με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι κανόνες που διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ)και να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός προς όφελος καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να εμπεδωθεί ένα κλίμα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας, αγοράς και καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις ίδιες πληροφορίες, συμφωνήθηκε το προσεχές διάστημα η κυβέρνηση να συζητήσει με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και η μεθοδολογία της αρχικής τιμής.

Υπενθυμίζεται ότι η αλυσίδα Σκλαβενίτης αντέδρασε έντονα στο πρόστιμο ύψους 1,44 εκατ. ευρώ που επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης επικαλούμενο παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Ο Ομιλος Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη είναι η μεγαλύτερη αλυσίδας σούπερ μάρκετ της χώρα και απασχολεί πάνω από 32.000 εργαζόμενους με ετήσιο τζίρο περίπου 5,5 δισ. ευρώ.