Σκλαβενίτης για το πρόστιμο του 1,44 εκατ.: Δεν παρανομήσαμε, θα κινηθούμε νομικά

«Η Επιχείρησή μας δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει γίνει απολύτως καμία απόπειρα παραπλάνησης των Πελατών μας», λέει σε ανακοίνωσή της η αλυσίδα Σκλαβενίτης σχετικά με το πρόστιμο ύψους 1,44 εκατ. ευρώ που της επιβλήθηκε για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Σύμφωνα με την Σκλαβενίτης, η ΔΙΜΕΑ έκρινε «αυθαίρετα ότι παραπλανούμε τους Πελάτες μας, λόγω της αναγραφής της ένδειξης ΑΤ και του κίτρινου χρώματος σε ταμπελάκια τιμών, για τα οποία είχαμε λάβει έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης». Ειδικότερα, συνεχίζει, η ΔΙΜΕΑ υποστήριξε «ότι στα ταμπελάκι υπήρχε η ένδειξη “ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ”, ενώ στην πραγματικότητα αναγραφόταν κωδικοποιημένα η ένδειξη ΑΤ με ιδιαίτερα μικρούς χαρακτήρες αποκλειστικά για εσωτερικούς και λειτουργικούς λόγους».

Σε ό,τι αφορά το κίτρινο χρώμα, η Σκλαβενίτης σημειώνει ότι χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ώστε να διακρίνονται εύκολα τα προϊόντα με χαμηλές τιμές.

Προειδοποιεί επίσης ότι θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας ότι συκοφαντείται.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της αλυσίδας:

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί το υπουργείο Ανάπτυξης, επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο ύψους 805.340 ευρώ στην εταιρεία «Lidl», που αφορά παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο Υπουργός είπε σχετικά με τα πρόστιμα: «Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων».