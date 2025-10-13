Κινέζικος δάκτυλος στην εμπλοκή του GSI;

Μετά τη μεταβίβαση στον ΑΔΜΗΕ των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή του GSI θα πρέπει να ξεκαθαρίσει την θέση του State Grid, θυμίζοντας ότι ο κινεζικός όμιλος είναι μέτοχος (με 24%) στο μ.κ του Διαχειριστή με εκτελεστικές διοικητικές αρμοδιότητες.



Ασχετα με τους λόγους που επικαλέστηκε η State Grid η ουσία είναι πως το Πεκίνο το τελευταίο που θα ήθελε είναι η προώθηση ενός έργου όπως ο GSI που εντάσσεται σε ευρύτερο δίκτυο του India-Middle East-Europe Corridor/ προωθούμενου από την Ουάσιγκτον και ευθέως ανταγωνιστικού του κινεζικού Silk Road.



Το τελευταίο σχετίζεται και με την πίεση της Ουάσιγκτον για λιμενικούς φορείς-υποδομές με την συμμετοχή της CosCo στον ΟΛΠ προτεραιοποιημένο στο χαρτοφυλάκιο της Kimbergy Guilfoyle.



Η επικείμενη άφιξη της νέας επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Αθήνα, συμπίπτει χρονικά με αλληλουχία εξελίξεων που θα καθορίσουν την θέση της Ελλάδας στη νέα γεωγραφία της ευρύτερης περιοχής, όπως διαμορφώνεται "τεκτονικά".



Σε ό,τι αφορά την αιτία της επιστολής του ΑΔΜΗΕ που πυροδότησε και το δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, πηγές του ΑΔΜΗΕ εξηγούν ότι η ένσταση κατά της απόφασης της ΡΑΕΚ ήταν μονόδρομος.



Πρακτικά, ο κινέζος μέτοχος θα μπορούσε να εγκαλέσει νομικά τη παρούσα διοίκηση οτι δεν προστάτεψε τα συμφέροντα της εταιρείας και λόγω παράλειψης ενεργειών της, ο ΑΔΜΗΕ είναι εκτεθειμένος από τη μη αναγνώριση του συνολικού ποσού των δαπανών, ύψους 251 εκατ ευρώ.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες (*), η πλευρά της State Grid έχει διαμηνύσει στον ΑΔΜΗΕ ότι μέχρι να εισπράξει τη δόση των 25 εκατ. ευρώ, η ελληνική εταιρεία δεν πρέπει να προβεί στη παραμικρή επιπλέον δαπάνη για το καλώδιο.



( * ) πληροφορίες που δεν είχαν διαψευσθεί (αλλά ούτε και επιβεβαιωθεί) μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.



Σημειωτέον πως, στην συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ( 10/10) στη μετοχή του ΑΔΜΗΕ πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές 409 χιλ. τμχ στο εύρος των

3,02-3,18 ευρώ, με τελική τιμή στα 3,165 ευρώ (+ 6,21%), μεγαλύτερο ποσοστό ανόδου για το 2025.