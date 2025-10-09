ΑΔΜΗΕ: Μετοχικές εξελίξεις στον ορίζοντα

Με αφορμή τη νέα εμπλοκή Αθήνας- Λευκωσίας για την ηλεκτρική διασύνδεση, μαθαίνουμε ότι τα τελευταία 24ωρα κυβερνητικοί παράγοντες "βγάζουν από το συρτάρι" παλαιότερο σχέδιο για διεύρυνση της μετοχικής σύνθεσης του Διαχειριστή.



Η νέα εμπλοκή στο project του Great Sea Interconnector είναι το...έτερον καθώς επιφέρει κεφαλαιακό "βάρος" στα μεγέθη του ομίλου, εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών (για αυτό και θα πρέπει ην διοίκηση του να διαχειριστεί το θέμα των "προβλέψεων"/για την χρήση 2025).



Το...εκάτερον αφορά στην αναθέρμανση πρότασης για διάθεση ενός μειοψηφικού ποσοστού.



Θυμίζω, η μετοχή σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι: ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ( * ) με 51%, ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ με 25% και με 24% State Grid Europe Ltd.



Η προσέλκυση νέου στρατηγικού επενδυτή (μειοψηφικού ποσοστού) θα μπορούσε να γίνει είτε με απ' ευθείας διάθεση ποσοστού ( ** ) είτε μέσω αμκ.



Και οι δύο τρόποι έχουν τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα τους.



Στα 699 εκατ. ευρώ η αποτίμηση του εισηγμένου στο ΧΑ ομίλου, συνεπώς το θέμα για την κυβέρνηση δεν είναι τόσο το να αντλήσει 175-225 εκατ. (ανάλογα με το ποσοστό και την τιμή διάθεσης) όσο να "βάλει στο παιχνίδι" έναν στρατηγικό παίκτη.



Το γιατί είναι ένα εύλογο ερώτημα, από την στιγμή που συγκεκριμένα έργα που έχει αναλάβει (ή συμμετέχει ο ΑΔΜΗΕ) είναι σε...εμπλοκή.



Ωστόσο, θα μπορούσε να ενδιαφέρεται όμιλος, που άμεσα/έμμεσα έχει εμπλακεί (ή επρόκειτο να...) σε project του Διαχειριστή, καθώς είναι γνωστό πως λ.χ. η Meridiam είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, στο παρελθόν. Θυμίζω ο γαλλικός όμιλος είχε ενδιαφερθεί και για το έργο του GSI.

( * ) Σύμφωνα με το admie.gr: Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). https://www.admie.gr/ ependytes/metohiki-synthesi

( ** ) δεν υφίσταται θέμα μείωσης του ποσοστού του κινεζικού ομίλου. Η όποια πρόταση- εάν και εφ' όσον επιλεγεί- αφορά αποκλειστικά και μόνον την συμμετοχή του Δημοσίου.