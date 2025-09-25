Ακρίβεια... Αξιωματική Αντιπολίτευση

Υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για την κοινωνία, σε όλες ανεξαιρέτως τις δημοσκοπήσεις. Και μακράν μάλιστα.



Η κυβέρνηση πιέζεται, ήδη, από νέο φθινοπωρινό κύμα ανατιμήσεων που μεσοσταθμικά υπολογίζεται στο 6% (τον Οκτώβριο).



Την ίδια ώρα απαντά με επιθετικούς πολέμους, άρχισαν τα όργανα- σημείωνε χθες το fpress- με αφορμή τα βαριά πρόστιμα σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης.



Στο πλαίσιο αυτό, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε, συγκριτικά τιμές (*) σε Αθήνα και Λευκωσία (ακριβώς των ίδιων προϊόντων/κωδικών):



- Δημητριακά 3,40 (Κύπρος) 4,85 (Ελλάδα)

-Αναψυκτικά (8τμχ) 3,50 (Κύπ.) 6,85 (Ελ.)

-Γάλα Αμυγδάλου 2,05 (Κύπ.) 2,98 (Ελ.)

-Επιδόρπια 2,25 (Κύπ.) 3,18 (Ελ.)

-Φέτα Ελλάδος 8,95 (Κύπ.) 11,90 (Ελ.)

-Αφρολουτρο Ελλάδος 3,15 (Κύπ.) 4,35 (Ελ).



Να δούμε και τις διαφορές:



- Ο ΦΠΑ στην Κύπρο σε αυτά τα προϊόντα είναι 5% ενώ στην Ελλάδα 13% και σε κάποια 24%. Η διαφορά επουδενί καλύπτεται για τον λόγο αυτό.

-Τα 3 από τα παραπάνω προϊόντα πουλιούνται σήμερα στην Ελλάδα φθηνότερα από την Κύπρο λόγω προσφορών οι οποίες τελειώνουν τις προσεχείς ημέρες.

-Ένα και... χρόνο στην Κύπρο οι τιμές δεν έχουν αλλάξει σε αυτά.

-Στην Κύπρο τα πάντα έχουν μεταφορικό κόστος πλοίου, και αυξημένο μισθολογικό κόστος σε σχέση με την Ελλάδα.

Οπερ...



( * ) σύμφωνα με στοιχεία που μας έστειλε αναγνώστης.