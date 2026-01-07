Metlen: Σημαντικά οφέλη από το ράλι τιμών αλουμινίου στο LME

Η πρόσφατη άνοδος των τιμών αλουμινίου στο LME, που χθες ξεπέρασαν τα 3.000 δολάρια ανά τόνο, προσφέρει σημαντικά οφέλη στη Metlen. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, ενισχύοντας τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας στον τομέα της μεταλλουργίας. Η θυγατρική του ομίλου, Αλουμίνιον της Ελλάδας, αποτελεί τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής αλουμινίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες βαρέως μετάλλου στην Ευρώπη.

Η μειωμένη παραγωγή αλουμινίου στην Ευρώπη, λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους, καθιστά την εταιρεία ακόμη πιο στρατηγική για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, τα EBITDA της Metlen ενισχύονται αναλόγως.

Σειρά αναλυτικών reports των τελευταίων ημερών αναδεικνύουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην εκρηκτική άνοδο του αλουμινίου και του χαλκού, υπογραμμίζοντας ότι η Metlen βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τη συγκυρία.

Το χθεσινό ράλι της τιμής του αλουμινίου στο LME, ξεπερνώντας τα 3.000 δολάρια ανά τόνο, αντανακλά τη δυναμική μιας αγοράς με περιορισμένη παραγωγή. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου πλήττεται από την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους παραγωγής να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα, περίπου 800 τόνοι παραμένουν εκτός παραγωγής.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen και Πρόεδρος της Eurometaux, Ευάγγελος Μυτιληναίος, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος περιορίζει την παραγωγή, ενώ η ζήτηση παραμένει στα όρια με την προσφορά, καθιστώντας πιθανή οποιαδήποτε αναταραχή στην τροφοδοσία για την περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Η πίεση εντείνεται από τις διακοπές παραγωγής και τη περιορισμένη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την ανοδική πορεία των τιμών.

Κλειδί το Ενεργειακό Κόστος



Τα χυτήρια αλουμινίου ανταγωνίζονται για συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας με κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία είναι πρόθυμα να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για μακροπρόθεσμα συμβόλαια, δυσχεραίνοντας το περιβάλλον παραγωγής. Στην Κίνα, η παραγωγή αλουμινίου πλησιάζει το αυτοεπιβαλλόμενο όριο των 45 εκατομμυρίων τόνων, μειώνοντας τις καθαρές εξαγωγές και διατηρώντας σφιχτές τις αγορές εκτός Κίνας.

Σύμφωνα με την ING, ένα χυτήριο χρειάζεται συμβόλαιο 10-20 ετών με κόστος ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 40 δολάρια/MWh για να παραμείνει ανταγωνιστικό. Αντίθετα, οι εταιρείες τεχνολογίας δεσμεύουν πάνω από 115 δολάρια/MWh για τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προβλέψεις των αναλυτών για το τέλος του 2026 τοποθετούν τις τιμές αλουμινίου σε εύρος 2.000–3.200 δολάρια ανά τόνο, με τάση ανοδική. Η HARBOR Aluminium Intelligence προβλέπει περαιτέρω αύξηση, με πιθανότητα τιμών έως 4.000 δολάρια ανά τόνο εντός του έτους.

Οι τιμές LME 3M έφτασαν χθες τα 3.018 δολάρια/τόνο, νέο υψηλό τρεισήμισι ετών, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της HARBOR από τον Απρίλιο-Μάιο του 2025, όταν οι τιμές ήταν στα 2.290 δολάρια/τόνο. Η ετήσια αύξηση για το 2025 ανήλθε στο 17,4%, ή 444 δολάρια ανά τόνο. Από τον Απρίλιο του 2025, οι τιμές έχουν ενισχυθεί κατά 31% (~700 δολάρια/τόνο).

Η HARBOR αναμένει ανάκαμψη της ζήτησης από τους τελικούς χρήστες τους επόμενους μήνες, ενισχυμένη από τη βελτιωμένη εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, ισχυρά επενδυτικά έργα, παγκόσμια συσσωρευμένη ζήτηση και μείωση επιτοκίων.

Στρατηγική Θέση της METLEN στο FTSE 100

Εκτός από τη Rio Tinto, η METLEN είναι η μοναδική εταιρεία στο FTSE 100 με σημαντική έκθεση στο αλουμίνιο, αποτελώντας ένα μοναδικό επενδυτικό proxy για όσους θέλουν να επωφεληθούν από την άνοδο των τιμών του μετάλλου.

Η διοίκηση της Metlen είχε προβλέψει την άνοδο των τιμών και η μακροπρόθεσμη στρατηγική hedging της εταιρείας εξασφαλίζει σταθερότητα εσόδων και προστασία των περιθωρίων κέρδους. Η δυνατότητα «κλειδώματος» υψηλών τιμών για 3-5 χρόνια προσφέρει υπεραξία για τους μετόχους και καθιστά τη Metlen ανταγωνιστικά διαφοροποιημένη σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου.

Σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας, οι στρατηγικές hedging της METLEN λειτουργούν τόσο ως «άμυνα» όσο και ως «επίθεση», επιτρέποντας την εκμετάλλευση ευκαιριών και προσφέροντας στους επενδυτές σταθερότητα και προβλεψιμότητα που αναγνωρίζεται διεθνώς.