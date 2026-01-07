Πώς βλέπουν οι Έλληνες τα οικονομικά τους το 2026 - Τι τους ανησυχεί και τι ελπίζουν

Έντονη απαισιοδοξία επικρατεί στους Έλληνες αναφορικά με τα προσωπικά τους οικονομικά το 2026. Σύμφωνα με έρευνα της Revolut, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Dynata σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων, το 54% δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ιδιαίτερα αισιόδοξο για την οικονομική του κατάσταση.

Παράλληλα, το 43% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι βιώνει άγχος ή αβεβαιότητα για τα οικονομικά του, ενώ το 11% παραδέχεται πως, παρά τις προσπάθειές του, δυσκολεύεται να σημειώσει πρόοδο. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά ενόψει του νέου έτους.

Μέτρα από όσους παραμένουν αισιόδοξοι

Από την άλλη πλευρά, ένα 40% των συμμετεχόντων δηλώνει αισιόδοξο για το οικονομικό του μέλλον, με την πλειονότητα να λαμβάνει ενεργά μέτρα για τη βελτίωσή του. Συγκεκριμένα, το 17% σκοπεύει να διαχειριστεί πιο συστηματικά τα χρήματά του μέσω αποταμιεύσεων και επενδύσεων, ενώ ένα επιπλέον 15% εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη, όπως η αναζήτηση νέας εργασίας ή η αναβάθμιση δεξιοτήτων, με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων του.

Αυτοπειθαρχία και δεξιότητες στο επίκεντρο

Όταν ρωτήθηκαν τι θα μπορούσε να συμβάλει περισσότερο στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης το 2026, οι Έλληνες έδωσαν έμφαση κυρίως σε εσωτερικούς παράγοντες. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες αναγνώρισαν την αυτοπειθαρχία ως το ισχυρότερο εργαλείο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του περιορισμού των περιττών δαπανών και της προσήλωσης στους οικονομικούς στόχους.

Επιπλέον, σχεδόν 1 στους 5 τόνισε την ανάγκη για ισχυρότερη οικονομική εκπαίδευση, ενώ το 18% δήλωσε ότι μια εύχρηστη εφαρμογή διαχείρισης οικονομικών θα τους βοηθούσε να παρακολουθούν καλύτερα τις δαπάνες τους, να αποταμιεύουν και να επενδύουν αποτελεσματικότερα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 10% θεωρεί πως η αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα συνέβαλλε στη μείωση περιττών αγορών, ενώ το 15% θα αξιοποιούσε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για πιο «έξυπνη» οικονομική διαχείριση.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

«Τα προσωπικά κίνητρα και η αυτοπειθαρχία παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες της οικονομικής προόδου, ωστόσο η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός σύμμαχος, μετατρέποντας τις σωστές προθέσεις σε ουσιαστικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Ignacio Zunzunegui, επικεφαλής ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη. Όπως σημείωσε, η εφαρμογή της Revolut προσφέρει εργαλεία από ανάλυση δαπανών και προϋπολογισμό έως λύσεις αποταμίευσης και επενδύσεων, βοηθώντας τους χρήστες να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν καλύτερα τα χρήματά τους.

Σχεδόν 8 στους 10 θα περιορίσουν τα έξοδά τους

Η οικονομική ευχέρεια παραμένει βασικό ζητούμενο για το 2026, με σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες να εκτιμούν ότι θα χρειαστεί να περιορίσουν τις δαπάνες τους για να καλύψουν βασικά έξοδα, όπως στέγαση, λογαριασμούς και τρόφιμα. Το 36% δηλώνει ότι θα μειώσει τις δαπάνες σε είδη ένδυσης, το 31% σε μη βασικές αγορές όπως ταξίδια και προϊόντα ομορφιάς, ενώ το 30% αναμένει να στραφεί σε φθηνότερα είδη διατροφής. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το 13% δηλώνει πως ενδέχεται να μειώσει ακόμη και δαπάνες που αφορούν την υγεία.

Παρά τις δυσκολίες, ορισμένοι τομείς παραμένουν «αδιαπραγμάτευτοι» για πολλούς. Το 21% δηλώνει ότι θα περιορίσει τις δαπάνες σε όλους τους τομείς εκτός από εκείνους που αφορούν τα παιδιά του, το 15% δεν προτίθεται να μειώσει τα έξοδα για ταξίδια, ενώ το 12% δηλώνει απρόθυμο να περικόψει δαπάνες για εστίαση.

Συνολικά, αν και το 20% εκτιμά ότι μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του με κάποια προσπάθεια, μόλις το 3% δηλώνει απόλυτα σίγουρο ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως στις οικονομικές του ανάγκες και στόχους το 2026.