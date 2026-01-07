Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιού με επιδότηση έως 90% – Όλες οι αλλαγές

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να αναβαθμίσουν την κατοικία τους φέρνει το νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης σπιτιού, το οποίο προβλέπει χρηματοδότηση που φτάνει έως και το 90% του συνολικού κόστους. Το ανώτατο ποσό επιδότησης διαμορφώνεται στις 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για αιτήσεις τον Φεβρουάριο του 2026.

Η βασική καινοτομία του νέου προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι, για πρώτη φορά, η επιδότηση δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε ενεργειακές παρεμβάσεις. Πλέον δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να προχωρήσουν σε ολιστική ανακαίνιση κατοικίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γενικών εργασιών που αναβαθμίζουν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική του ακινήτου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της επιδότησης περιλαμβάνονται εργασίες όπως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις, αντικατάσταση ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων, τοποθέτηση πλακιδίων, καθώς και ανακαίνιση μπάνιων. Επιλέξιμες θεωρούνται επίσης βασικές εργασίες συντήρησης, όπως βαψίματα και γενικότερες παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από αντίστοιχα προγράμματα.

Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του προγράμματος, ωστόσο πλέον κατέχουν μικρότερο ποσοστό στον συνολικό προϋπολογισμό. Υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν στο 20% έως 30% της συνολικής δαπάνης και μπορούν να υλοποιηθούν μέσω παρεμβάσεων όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή η αντικατάσταση κουφωμάτων. Το υπόλοιπο 60% έως 90% του ποσού μπορεί να διατεθεί σε γενικές εργασίες ανακαίνισης, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους ιδιοκτήτες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Τα επιλέξιμα ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια έως την 31η Δεκεμβρίου 1990 και η επιφάνειά τους να μην υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, εκτιμάται ότι θα τεθεί όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή αποτελεί η κατάργηση του ηλικιακού ορίου για τους αιτούντες, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον κύκλο των δικαιούχων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία ιδιοκτησίες από τον ίδιο ιδιοκτήτη, ενισχύοντας τη δυναμική αξιοποίησης του προγράμματος.

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε κλειστά ακίνητα. Περιλαμβάνει τόσο κατοικίες που παραμένουν ακατοίκητες για τουλάχιστον δύο χρόνια όσο και ιδιοκατοικούμενα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια. Στην περίπτωση των κλειστών ακινήτων, προβλέπεται υποχρέωση κατοίκησης ή ενοικίασης για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, ενώ για τις κύριες κατοικίες απαιτείται η διατήρησή τους ως μόνιμη στέγη για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η επιδότηση υπολογίζεται βάσει της επιφάνειας του ακινήτου, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Έτσι, για κατοικία επιφάνειας 120 τ.μ., το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ. Το ποσοστό κάλυψης κυμαίνεται μεταξύ 80% και 90%, ανάλογα με το εισόδημα και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, ενώ η κατανομή των δαπανών διαχωρίζεται σε γενικές εργασίες και ενεργειακές παρεμβάσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προετοιμάσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά που αφορούν την ιδιοκτησία, το εισόδημα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, καθώς η σωστή τεκμηρίωση και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των εργασιών θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να καλύψει χιλιάδες αιτήσεις σε όλη τη χώρα.