ΔΑΑ: Άνοδος 6,7% στην επιβατική κίνηση το 2025 – Στα 34 εκατ. οι ταξιδιώτες

Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 2,31 εκατ., αυξημένη κατά 8,4%

Αύξηση της επιβατικής κίνησης κατέγραψε το αεροδρόμιο της Αθήνας (ΔΑΑ) τον Δεκέμβριο του 2025, με τον συνολικό αριθμό επιβατών να ανέρχεται σε 2,31 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 8,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Θετική ήταν η εικόνα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή κίνηση, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,5% και 9,6% αντίστοιχα.

Σε ετήσια βάση, η συνολική επιβατική κίνηση του αεροδρομίου διαμορφώθηκε σε 34 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2024. Η κίνηση εσωτερικού παρουσίασε άνοδο 2,2%, ενώ η διεθνής κίνηση κινήθηκε εντονότερα ανοδικά, με αύξηση 8,6%.

Ανοδική πορεία σημείωσε και ο αριθμός των πτήσεων το 2025. Συγκεκριμένα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποιήθηκαν συνολικά 283.589 πτήσεις, αυξημένες κατά 5,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι πτήσεις εσωτερικού κατέγραψαν αύξηση 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις ενισχύθηκαν σημαντικά, σημειώνοντας άνοδο 8,7%.