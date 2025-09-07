Η συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ολα όσα είπε για εκλογές, οικονομία, μετανεστευτικό, κοινωνία

Όχι σε κατάργηση ΕΝΦΙΑ και μείωση ΦΠΑ - Καμία αλλαγή του εκλογικού νόμου – Εκλογές το 2027.

Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την τρίτη ημέρα της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Έκθεση.

Μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του για μειώσεις στη φορολογία, αυξήσεις μισθών και παρεμβάσεις στην αγορά στέγης στον αντίποδα της αντιμετώπισης της ακρίβειας και του δημογραφικού ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημερινή (7/9) συνέντετυξη Τύπου στον εκλογικό νόμο, τα ελληνοτουρκικά, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τα ξένα πανεπιστήμια και τις πανελλαδικές, το δυστύχημα στα Τέμπη, τα σενάρια για τη διαδοχή του στο κυβερνών κόμμα αλλά και την πιθανή επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο

Στην πρώτη του απάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξηγήσουν πώς θα επανέφεραν τον 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους.

«Παρουσίασα την πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση στη Μεταπολίτευση, τόνισε ο πρωθυπουργός. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούν μέτρα λιτότητας. Εμείς είμαστε στην αντίθετη θέση. Έχουμε απόθεμα και μπορούμε να μοιράσουμε μέρισμα 1,6 δισ. ευρώ στους πολίτες. Δεν μπορούμε παραπάνω, γιατί θα σήμαινε παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων. Δεν μπορείς να έχεις και τον 13ο μισθό και τις φοροαπαλλαγές που ανακοινώσαμε».

Φοροελαφρύνσεις και ακρίβεια

«Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, που έχει βγει στην αγορά εργασίας, με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ, είναι πολύ τολμηρό. Όλη μας η στόχευση είναι η αύξηση του εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά θα είναι πολύ σημαντικό. Η μάχη κατά της ακρίβειας σημαίνει παρεμβάσεις στις τιμές των τροφίμων, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη κάθε νοικοκυριού, για να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη ακρίβεια».

Εκλογικός νόμος

Σε ερώτηση για την προσεχή εκλογική αναμέτρηση ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι πιστεύει στις μονοκομματικές κυβερνήσεις.

«Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Και το 2023 πίστευαν ότι η αυτοδυναμία δεν ήταν εφικτή, αλλά την πετύχαμε. Οι εκλογές του 2027 δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Σχετικά με τη θέση της Λευκωσίας για το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, ο πρωθυπουργός τόνισε την πεποίθησή του ότι τελικά το έργο θα πραγματοποιηθεί.

«Η Κύπρος θα επωφεληθεί από το καλώδιο. Για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο».

Πρόσθεσε ότι για την Ελλάδα αυτό δεν είναι το μοναδικό έργο διασύνδεσης, αναφερόμενος στις διασυνδέσεις της ηπειρωτικής χώρας με την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο.

Παραβατικότητα και οργανωμένο έγκλημα

Σε ερώτηση για την παραβατικότητα και το οργανωμένο έγκλημα, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε, «η καλύτερη απόδειξη είναι η αποκάλυψη τόσων κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία αντιμετωπίζονται πολύ αποτελεσματικά από τη νέα διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος». Τόνισε πως υπάρχει μεγάλη αυστηροποίηση με τον νέο ΚΟΚ και τα συστήματα τεχνολογίας. «Θα κερδίσουμε όλες τις μάχες; Όχι. Αλλά θα συνεχίσουμε», τόνισε.

Μεταναστευτικό και αιτήματα ασύλου

«Είχα πει ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό», τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης σε ερώτηση για το μεταναστευτικό.

«Η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών αποτελούν πρώτη πολιτική προτεραιότητα όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης. Και θα κάνω ό, τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα περιορίσω στο ελάχιστο δυνατόν την παράνομη μετανάστευση εντός της πατρίδας μας. Και νομίζω ότι και τα μέτρα τα έκτακτα, τα οποία πήραμε στην περίπτωση των αυξημένων ροών από τη Λιβύη, οι οποίες διαπιστώθηκαν τους πρώτους μήνες του 2025, είχαν ήδη αποτελέσματα».

Και εξήγησε: «Άρα, η πολιτική αυτή είχε σαφέστατα αποτελέσματα, όπως αποτελεσματική είναι και η πολιτική της φύλαξης των συνόρων και στον Έβρο, όπου ο φράχτης επεκτείνεται, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο» και πως «δεν έχουμε πάρει την οριστική μας απόφαση ακόμα αν θα επεκτείνουμε την άρση εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Ήταν ένα προσωρινό μέτρο. Μακάρι να μη χρειαστεί να το επεκτείνουμε».

Αλέξης Τσίπρας και rebranding

Σε ερώτηση για τον Αλ. Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός είπε πως η όποια πιθανή επανάκαμψή του αφορά στο χώρο της Κεντροαριστεράς και θύμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Νομίζω ότι γνωρίζετε το πώς έχω πορευθεί πολιτικά και στις εκλογές. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κύριο Τσίπρα. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και με τους πολίτες συνομιλούμε και αυτούς πρέπει να πείσουμε τελικά ότι η δική μας κυβερνητική πρόταση είναι η πιο αξιόπιστη για να μας τιμήσουν τελικά με την με την εμπιστοσύνη τους», εξήγησε. Τόνισε ωστόσο, πως ο κ. Τσίπρας, «απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Ελληνοτουρκικά

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως, «ο σχεδιασμός της Ελλάδος δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδείξαμε και έμπρακτα».

«Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από μία θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς ποτέ να κάνω εκπτώσεις ως προς τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας» και πως «σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο, πράγματι έχουν αλλάξει αρκετά στο πεδίο και έχουν αλλάξει, διότι η Ελλάδα έκανε μια σειρά από κινήσεις όπου απέδειξε ότι ασκεί και την κυριαρχία της, αλλά και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τρόπο διαφορετικό από ό, τι συνέβαινε στο παρελθόν».

Πρόσθεσε σε άλλο σημέιο πως, «είναι προφανές ότι το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία. Eπαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια, ότι όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Τουρκία και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE». Εξήγησε δε πως θα εξακολουθεί να μιλά με τον κ. Ερντογάν και να είναι πολύ ειλικρινής μαζί του.

Άμεσοι και έμμεσοι φόροι

Σε ερώτηση για τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο στα καύσιμα, είπε πως, «αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%, ζήτημα κατάργησης δεν τίθεται και θα ήταν κατά κάποιο τρόπο και άδικο.

Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι και τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση των άμεσων φόρων». Διαφορετικά πρόσθεσε, θα χρειαζόμασταν ένα πακέτο πολύ πάνω από τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που είμαστε σε θέση να διανείμουμε τώρα, ενώ τόνισε ότι είναι αμφίβολο το αποτέλεσμα της μείωσης των έμμεσων φόρων, σε αντίθεση με εκείνο της περικοπής της άμεσης φορολογίας.

Δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και σε ερώτηση που του τέθηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης εξήγησε πως μια κυβέρνηση στον 7ο χρόνο θα υποστεί φθορά, όμως η ΝΔ παραμένει η κυρίαρχη δύναμη. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια σιωπηλή πλειοψηφία πολιτών που επιθυμεί μια χώρα η οποία θα προσεγγίζει την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, μια χώρα η οποία θα στέκεται με υπερηφάνεια και με αυτοπεποίθηση στο διεθνές σκηνικό και αυτή ήταν και η πολιτική την οποία ακολουθήσαμε και ακολουθώ και μέχρι σήμερα με θρησκευτική ευλάβεια. Οικονομικά φιλελεύθερη, πιστεύοντας σε μια ανάπτυξη που έρχεται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, κοινωνικά δίκαιη, με έμφαση σε δημόσια αγαθά, όπως η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. Υπεύθυνα πατριωτική, ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις και προβάλλοντας μια εξωτερική πολιτική η οποία ασκεί στην πράξη κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα από μια θέση αυτοπεποίθησης», είπε.

Και συνέχισε: «Αυτός είμαι. Δεξιός, κεντροδεξιός, κεντρόος» και πως «αυτή η πολιτική εκφράζει πολλούς Έλληνες πολίτες».

Είπε πως, έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές, δεν με προβληματίζει από τώρα το 2027, αλλιώς θα πατούσα φρένο στις μεταρρυθμίσεις. «Δεν θα τις βάλω στην άκρη, για να προωθήσω φιλολαϊκά μέτρα», εξήγησε.

Για το στεγαστικό

Σε ερώτηση για το στεγαστικό, είπε πως, «το πρόβλημα δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Έχουμε πάρει μέτρα για το στεγαστικό, τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν την ευκαιρία σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι. Έχουμε πολλά κλειστά διαμερίσματα και έχουμε χρησιμοποιήσει σειρά κινήτρων για να στρέψουμε πολίτες σε μακροχρόνια μίσθωση, να ανακαινίσουν ακίνητα για να βγουν στην αγορά. Φαίνεται ότι ο περιορισμός στις νέες βραχυπρόθεσμες μισθώσεις αποδίδει στο κέντρο της Αθήνας και είμαι ανοιχτός να το επεκτείνω και σε άλλες περιοχές και πόλεις. Η επιδότηση ενοικίου είναι πια πολύ σημαντική».

Τόνισε επίσης πως, στο εξωτερικό οι φοιτητές συγκατοικούν. «Αν όλοι οι φοιτητές μας ψάχνουν γκαρσονιέρες 40τμ οι τιμές θα αυξηθούν. Και εγώ συγκατοίκησα και τα παιδιά μου συγκατοικούν», είπε.

Δημογραφικό

Ερωτηθείς για το δημογραφικό, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε ότι, «είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την πατρίδα μας, αφορά όλο τον Δυτικό κόσμο. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι χειρότερα από εμάς. Είναι και κοινωνικό ζήτημα».

Υπενθύμισε πως, «η όλη φορολογική πολιτική μεταρρύθμιση δίνει ένα μήνυμα στις οικογένειες ότι σας ακούμε, ξέρουμε. Πρέπει να επιβραβεύσουμε τους συμπολίτες που κάνουν παιδιά».

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις Πανελλαδικές

Σχετικά με το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων είπε πως, «για τη Νέα Δημοκρατία η θεσμοθέτηση και υλοποίηση της μεταρρύθμισης των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων έχει ταυτοτικό χαρακτήρα. Και είμαι πολύ υπερήφανος που επί δικής μας κυβέρνησης υλοποιείται και είναι και πολύ υπερήφανος που απέναντι στην κινδυνολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποδείξαμε ότι οι προδιαγραφές που έχουμε θέσει για τα πανεπιστήμια είναι πολύ αυστηρές».

«Θεωρώ ότι αυτή η μεταρρύθμιση έχει και εκπαιδευτικό, αλλά και πολύ σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο, διότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και φοιτητές από το εξωτερικό και να κάνουμε πράξη κάτι το οποίο νομίζω ότι αποτελεί όραμα πολλών, να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα περιφερειακό εκπαιδευτικό ηγεμόνα με πολύ σημαντικές επιπτώσεις», είπε.

Πρόσθεσε πως «και το Χάρβαρντ και το Γιέιλ έχουν έρθει στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε».

Για τις Πανελλήνιες εξήγησε ότι, «δεν συζητάει αυτή τη στιγμή κανείς για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα αξιοκρατικό, αντικειμενικό, αδιάβλητο σύστημα, το οποίο τελικά επιβραβεύει τους υποψηφίους οι οποίοι εργάζονται, δουλεύουν περισσότερο και επιβραβεύονται με το να εισαχθούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή και γι΄αυτό και ανοίγω τον διάλογο είναι το πώς θα μπορέσουμε να αναδείξουμε το Λύκειο ως έναν αυτοτελή πόλο εκπαιδευτικό και όχι μόνο ως έναν μηχανισμό προετοιμασίας για παιδαγωγικές εξετάσεις. Και αυτή προφανώς θα είναι μία μεταρρύθμιση σε βάθος χρόνου».

Στάθηκε στην συμφωνία που με την open AI για την τεχνητή νοημοσύνη. «Είμαστε στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας», είπε και εξήγησε πως η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι εκλογές θα γίνουν το 2027

Σε ερώτηση για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών, ανέφερε ότι «εκλογές θα γίνουν το 2027, θα εξαντλήσουμε την τετραετία» και πως «δε θα πετύχουμε τους βασικούς μας στόχους αν έχουμε στο μυαλό μας τις εκλογές».

Επανέλαβε ότι αποφεύγει τον λαϊκισμό της εκλογολογίας και ασχολείται όπως και κατά την πρώτη τετραετία με το πώς η κυβέρνηση θα παραγάγει το καλύτερο δυνατό έργο, το οποίο και θα αποδώσει καρπούς και έως τις επόμενες εκλογές.

Ελληνική ύπαιθρος

Σε ερώτηση για την ελληνική ύπαιθρο, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως, όταν μιλάμε για στήριξη της Περιφέρειας σημαίνει στήριξη πρωτογενούς τομέα, της διαχείρισης του νερού, τις βιώσιμες καλλιέργιες.

«Έχουμε ξεκινήσει δουλειά για τα περιφερειακά και τοπικά μέσα ανασυγκρότησης και την προτεραιοποίηση των έργων που πρέπει να γίνουν στην ελληνική περιφέρεια. Δείτε για παράδειγμα τον δρόμο Πάτρα-Πύργος, έρχεται και ο Ε65 στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα τόσο κατακερματισμένο σύστημα διαχείρισης του νερού, με 600+ φορείς».

Υπενθύμισε πως ο τουρισμός δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη. «Μακάρι να επεκτείνουμε τη μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα νησιά, ξεκινήσαμε από το Ανατολικό Αιγαίο. Για τον Έβρο έχουμε ήδη πρόγραμμα επιδότησης για οικογένειες που θέλουν να εγκατασταθούν στα βόρεια, δίνουμε 10.000 ευρώ. Ο νότιος Έβρος αναπτύσσεται με πολύ ταχείς ρυθμούς».

Για Σαμαρά και Καραμανλή

Σχετικά με τους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο πρωθυπουργός είπε ότι «για τον κ. Σαμαρα δε μπορώ να απαντήσω πολιτικά, βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του».

Πρόσθεσε πως «η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική και οι τέως πρωθυπουργοί το γνωρίζουν. Υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής, ειδικότερα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα είναι η εικόνα μιας παράταξης που είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας, η οποία μπορεί να κρατήσει το ελληνικό σκάφος ασφαλές σε δύσκολους καιρούς. Και πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. «Νομίζω ότι να το επιχειρήσει κανείς, να το χρεώσει μόνο σε μια κυβέρνηση, θα έλεγα αδικεί τα πραγματικά δεδομένα».

«Όμως, εμείς είμαστε η κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε» είπε. «Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τρόπο τον οποίον θα θέλαμε στα έξι χρόνια που κυβερνούμε» σημείωσε.

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν ο ΟΠΕΚΕΠΕ σημαίνει την αποτυχία του επιτελικού κράτους είπε: «Εξακολουθώ να επιμένω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης εκτός του επιτελικού κράτους. Διότι οτιδήποτε άλλο, εμένα με παραπέμπει σε συνθήκες που από πλευράς χρηστής διοίκησης δεν μπορώ να τις αποδεχτώ».

Συνταξιούχοι

Σε ερώτηση για τους συνταξιούχους ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως, οι συντάξεις αυξάνονται, υπάρχει το έκτακτο βοήθημα που μονιμοποιείται.

«Δεν κοιτάμε μόνο το εισόδημα αλλά και τις δαπάνες τους», είπε. «Η έννοια μας είναι πάντα στο πώς θα βοηθήσουμε τους συνταξιούχους και να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη», υπογράμμισε.

Ακρίβεια και πληθωρισμός

Σε ερώτηση για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε πως η προτεραιότητά μου αφορά τις οικογένειες για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ειδικά για τις οικογένειες με παιδιά.

«Το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι μεγάλο, γιατί κουβαλάμε δέκα χρόνια κρίσης στην πλάτη μας».

Υπενθύμισε πως, τελευταία οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. «Η συζήτηση για την ακρίβεια είναι στο επίκεντρο των πολιτικών πρωτοβουλιών μας», εξήγησε.

Διαφθορά

Σε άλλο σημείο και σε ερώτηση για την διαφθορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «θα εξαντλήσουμε την τετραετία» και πως «δεν έχω καμία ψύχωση ντε και καλά προσωπική με το να κερδίσω οπωσδήποτε».

Ουκρανία

Σε ερώτηση για τη θέση της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης ανέφερε πως, «για την Ουκρανία, η Ελλάδα έχει πρόσθετο λόγο να ταχθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κουβαλάει το τραύμα της Κύπρου» και πως «η Ελλάδα απομονώθηκε μία φορά από την Ευρώπη για λόγους οικονομικούς. Δεν πρόκειται περί δικών μου ημερών να γίνουμε το μαύρο πρόβατο για λόγους γεωπολιτικούς. Δεν είμαστε με την Ευρώπη, είμαστε Ευρώπη».

«Αυτό εξυπηρετεί τα δικά μας εθνικά συμφέροντα», τόνισε.

Προεκλογική διαδοχή για την ηγεσία της ΝΔ; Θα αστειεύεστε προφανώς, απάντησε ο κ. Μητσοτάκης

Σε ερώτηση για αλλαγή στην Προεδρία της ΝΔ, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε: «Θα αστειεύεστε, προφανώς. Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια, στην κοινωνία, αυτά δεν ισχύουν. Νομίζω ότι αν πάτε και βγείτε μια βόλτα έξω στην κοινωνία, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το αντικείμενο συζήτησης. Εγώ καταλαβαίνω γιατί όπως είπα και πριν στην πολιτική κουζίνα μπορεί να κουβεντιάζουν διάφορα. Καταλαβαίνω επίσης, γιατί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, για δικούς τους λόγους που βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση, θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως κάποιες εικόνες σχετικής αναταραχής και αυτά στο παιχνίδι».

Για τις αυξήσεις στους ένστολους

Σε ερώτηση για τις αυξήσεις στους ένστολους, είπε πως, «έχουν γίνει συγκεκριμένες εξαγγελίες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και νομίζω ότι και οι ένστολοι μας γνωρίζουν ότι έχουν ήδη πάρει τις πρώτες αυξήσεις, οι οποίες καταβλήθηκαν από τον Ιούλιο του 2025 και θα υπάρχουν και περισσότερες».

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορίες περί «στρατοπέδευσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Ελλάδα», λέγοντας ότι η Ε.Ε. ελέγχει πολυάριθμες υποθέσεις σε όλες τις χώρες. Η κυβέρνηση δεν έχει τίποτε να κρύψει ούτε να φοβηθεί από έναν τέτοιο έλεγχο, είπε και τόνισε ότι το κράτος λειτουργεί εντυπωσιακά εξαρθρώνοντας το οργανωμένο έγκλημα σε πολές περιτώσεις: «Δεν είναι εύκολη δουλειά να τα βάζεις με τέτοιου είδους συμμορίες», τόνισε.

Για το μέρισμα της ανάπτυξης

Σε ερώτημά για το μέρισμα της ανάπτυξης, είπε, «προφανώς και του χρόνου εκτιμούμε ότι θα επαρκεί δυνατότητα σημαντικής στήριξης κοινωνίας όσο αποδίδει η πολιτική μας, όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή και όσο εξακολουθούμε να παραμένουμε σε αναπτυξιακή τροχιά. Γι’ αυτό και σας είπα ότι η πολιτική δεν είναι πολιτική μιας χρήσης. Είναι μία πολιτική την οποία υπηρετούμε με συνέπεια εδώ και χρόνια και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

ΕΣΥ

Για το ΕΣΥ, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «είμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης υποδομών του ΕΣΥ από συστάσεως του». «Η τεχνολογία μπαίνει πια στην υγεία. Το βραχιολάκι στους εφημερίες εφαρμόστηκε με επιτυχία, μείωσε τον χρόνο και έκανε πολύ καλύτερη και διαχείριση των περιστατικών των εφημεριών».

Τόνισε, «δεν είναι υπουργείο Ασθένειας, αλλά Υγείας. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο στην πρόληψη». Παράλληλα, εξήγησε πως «δεν πρόκειται να επιτρέψω σε μια πολύ μικρή μερίδα συνδικαλιστών που θέλουν κάθε φορά να κάνουν φασαρία σε ένα νοσοκομείο, να ακυρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται».

Τραμπ, Γκίλφοϊλ και Καμμένος

Σε ερώτηση για τον Τραμπ, είπε πως «είχα την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί του και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Σας διαβεβαιώνω ότι η οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές».

Και πρόσθεσε, «με προβληματίζει που δεν έχει έρθει ακόμα η νέα πρέσβης, αλλά αυτό αφορά ένα συνολικό πρόβλημα. Δεν έχω βέβαια τόσο καλή σχέση όσο ο κ. Καμμένος…».

Τέμπη

Σχετικά με τα Τέμπη ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ανέφερε: «Κάθε φορά που μιλάω για την τραγωδία σκύβω το κεφάλι και αναλογίζομαι τις ζωές που χάθηκαν, τον πόνο των συγγενών. Ένα τέτοιο ατύχημα να μην ξαναγίνει. Τώρα ξέρουμε με βάση τα τελικά πορίσματα, για τη συμμαχία του ξυλολίου και για αυτούς που με αθλιότητα εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών. Σε αυτό το έργο συμμετείχαν πολλοί. Να κάνουν αυτοκριτική. Αυτοί που φωνάζουν ότι έκλεισε η ανάκριση, αναρωτιέμαι αν θέλουν τη δίκη.

Γάζα

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα τόνισε: «Έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Αυτό δεν μας εμπόδισε να επικρίνουμε αυτό που γίνεται στη Γάζα και να επιμείνουμε στη λύση δύο κρατών. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης και δημόσια αυτή είναι η τοποθέτησή μας. Να σταματήσει η αδιανόητη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Η Ελληνική Κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Το ερώτημα είναι το πότε και το πώς».

Εξελίξεις στη Γαλλία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στη Γαλλία σημείωσε: «Προφανώς και ανησυχώ. Έχει εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση. Η Γαλλία σήμερα δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Αυτό είναι καλύτερη απόδειξη της σημασίας της πολιτικής σταθερότητας. Εύχομαι και ελπίζω να προκύψει σταθερή κυβέρνηση στη Γαλλία. Για τη στρατηγική μας συμφωνία, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην ανανέωσή της».

Εργασιακό νομοσχέδιο

Ερωτηθείς για το εργασιακό νομοσχέδιο και για το 13ωρο ανέφερε πως, «στα πλαίσια μιας αυστηρής εργατικής νομοθεσίας. Διασφαλίζουμε μία επιλογή» και πως «είναι μια επιλογή. Αντί να δουλεύεις δύο δουλειές, μπορείς να το κάνεις στον ίδιο εργοδότη».

«Η ψηφιακή κάρτα που είναι η μεγαλύτερη διασφάλιση ότι εργαζόμενος τελικά πληρώνεται για τον πραγματικό του χρόνο», είπε. Όσο μειώνεται η ανεργία τόσο αυξάνεται η δύναμη του εργαζόμενου, εξήγησε.

Πυρκαγιές

Σχετικά με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, ο Κυρ. Μητσοτάκης εξήγησε, «τα περί ατομικής ευθύνης τα λέει ο δήμαρχος Πατρέων, που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αντάρτικο για να καταλήξουμε πάλι σε τραγωδίες όπως το Μάτι. Είναι τεράστια επιτυχία το 112 και δε θα επιτρέψω σε κανέναν να το αμφισβητήσει».

Στην Ευρώπη φέτος έχουν καεί 8.000.000 στρέμματα, όταν ο μέσος όρος 20ετίας ήταν 2.000.000, υπενθύμισε.

Αγρότες

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών χωρίς να επαναληφθούν προβλήματα του παρελθόντος, είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι αναζητείται εναλλακτική για τον ΑΤΑΚ.

Συναινέσεις – Συνταγματική αναθεώρηση

Επιχείρησα χθες, είπε ο πρωθυπουργός. να ρίξω τους τόνους στον δημόσιο πολιτικό διάλογο. Οδηγούμε τους πολίτες στην αποχή, όταν μιλάμε με ένταση. Στη συνταγματική αναθεώρηση θα αναζητήσουμε συγκλίσεις, το επιβάλλει το ίδιο το Σύνταγμα, χρειαζόμαστε 180 ψήφους. Δέχτηκα την πρόταση Ανδρουλάκη για ανοιχτή πρόκληση από τη Βουλή για υποψηφιότητες για τις τρεις βασικές ανεξάρτητες Αρχές. Κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά δεν αρκεί ένας. Το ΠΑΣΟΚ είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάλογη διάθεση.

Εξαγωγές

Σχετικά με τις εξαγωγές, είπε ότι, η κυβέρνηση έχει πετύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, απ΄τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Η Ελλάδα είναι ελκυστικός προορισμός για να τις επενδύσεις, μόνο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε επενδύσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ».

Ιερά Μονή Σινά

Σε ερώτηση για τη Μονή Σινά σχολίασε πως το Εκκλησιαστικό ζήτημα βαίνει προς επίλυση με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης.

«Με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική σχέση», είπε και πως θα «υπογράψουμε μία συμφωνία που θα πρέπει να συνυπογράψει ο καινούριος Αρχιεπίσκοπος.

Τουρκολυβικό μνημόνιο

Επανέλαβε ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, άκυρο και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και αυτό, όπως είπε, είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από όλους εκτός από τα δύο μέρη. «Η Ελλάδα ασκεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο» είπε σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο πλευρές της Λιβύης.