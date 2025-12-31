Κ.Πιερρακάκης: Το 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία - Οι νέοι δρόμοι του 2026

Ο Κ.Πιερρακάκης μίλησε και για τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του στο facebook, κάνει τον απολογισμό του έτους που πέρασε, με αναφορές στην εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext και την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup.

Στη συνέχεια αναφέρεται στους νέους δρόμους που ανοίγει το 2026.

Αναλυτικά όσα λέει στο συνοδευτικό video:

«Tο 2025 άφησε καθαρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ήταν μια χρονιά πραγματικά πυκνή σε γεγονότα.

Από φέτος, ένα ενοίκιο στο τέλος της χρονιάς θα επιστρέφεται από το κράτος στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή.

Μονιμοποιείται η οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ καθαρά για 1,5 εκατ. συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποδεικνύεται ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων της χώρας.

Τράπεζες οι οποίες μετέχουν στο ψηφιακό σύστημα ΔΙΑΣ ακόμη και σήμερα χρεώνουν ποσά της τάξης το 1,5 με 2 ευρώ στο πλαίσιο και πρόσφατης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι χρεώσεις αυτές με την νομοθετική μας παρέμβαση μηδενίζονται. Μηδενίζουμε τις προμήθειες, καταργούμε τους χρεώσεις, θεσπίζουμε εθνικό πλαφόν 1,5 ευρώ στους παρόχους.

Οι φόροι για όλους μειώνονται. Για μισθωτούς του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες. Ο φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ μηδενίζεται.

Η εξαγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Χθες το βράδυ κατατέθηκε μια τροπολογία που αφορά δύο τραγωδίες που σημάδευσαν ανεξίτηλα τη συλλογική μας μνήμη. Την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι, την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου του 2017 στη Μάνδρα Αττικής. Το κράτος έπαψε να αντιδικεί με ανθρώπους που είχαν ήδη χάσει τα πάντα».

Στη συνέχεια ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κάνει αναφορά στην ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup με αποσπάσματα ομιλιών του και για τον προϋπολογισμό.

«Με τις μεγάλες αλλαγές που ήδη φέρνουν αποτελέσματα και με την εμπιστοσύνη η οποία χτίζεται μέρα με την ημέρα το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη, για κάθε οικογένεια. Καλή χρονιά σε όλες και όλους, με υγεία και αισιοδοξία», καταλήγει ο κ. Πιερρακάκης.