"Θάβουν το τσεκούρι" σε 2 μέτωπα

Ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε 2 επιχειρηματικά μέτωπα, που έμεναν ανοιχτά για χρόνια, με εκατέρωθεν διαμάχη των εμπλεκόμενων πλευρών.



Το αν αυτό μπορεί να παράξει, πλέον, άμεσα/έμμεσα εξελίξεις σε άλλα-παρεμφερή- μέτωπα θα φανεί στην συνέχεια, καθώς διάφορα σενάρια κυκλοφόρησαν σε χρηματιστηριακά (και τραπεζικά ) γραφεία τα τελευταία 24ωρα.



Κατ' αρχήν, φαίνεται πως το σήριαλ για τον έλεγχο της VIVA οδεύει προς τους τίτλους τέλους, μετά την απόφαση της JPMC να αποσύρει την αγωγή της κατά μελών του Δ.Σ (στα ελληνικά δικαστήρια).



Η απόφαση (στην Ελλάδα) ήταν απόρροια αντίστοιχης (στο Ηνωμένο Βασίλειο) όπου κρίθηκε ότι οι αξιώσεις του τραπεζικού ομίλου παραβίαζαν την Συμφωνία Μετόχων (και της JPMC να μην ασκεί έφεση).



Τύποις, μένει η οριστική διακοπή της αγωγής (στο δικαστήριο του Λονδίνου) για να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση.



Το call option εξέπνευσε, με ουδεμία από τις δύο πλευρές (JPMC vs WeRealize) να το ασκεί, πλέον, αμφότερες εισέρχονται σε περίοδο στρατηγικής αναθεώρησης.



Την ίδια ώρα, εξωδικαστικά επέλυσαν τις διαφορές τους η DCI Advisors Ltd- η αγγλική εταιρεία που αναπτύσσει το Kilada Hills (στο Πόρτο Χέλι)- και η DCP συμφερόντων Μίλτου Καμπουρίδη.

Ετσι μπαίνει τέλος, στην σχεδόν 3ετή διαμάχη των δύο, με την ρήξη να επέρχεται το 2023 όταν η -τότε Dolphin Capital Investors Limited- προχωρούσε στην απομάκρυνση του Μίλτου Καμπουρίδη, από την θέση του διευθυντή της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, λόγω παραβίασης όρων από την πλευρά της DCP.



Αφορμή είχε σταθεί (2018) η συμφωνία για την πώληση του AmanΖoe (στο Πόρτο Χέλι) αλλά και άλλες επιμέρους συμφωνίες που, κατά την DCI, είχαν αθετηθεί από την πλευρά Καμπουρίδη.