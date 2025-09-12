Viva: Αποσύρθηκε η αγωγή της JP Mοrgan στην Ελλάδα - Ξεκινούν περίοδο στρατηγικής αναθεώρησης

Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν έξι μήνες και θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2026

Παραιτήθηκε η JP Morgan από την αγωγή της κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου της WeRealize (WRL), δηλαδή του βασικού μετόχου της Viva, µε την οποία αξίωνε αποζημίωση 916 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η WeRealize (Καρώνης – Αντύπας) «καλωσορίζει την απόσυρση της αγωγής της JPMorgan στην Ελλάδα κατά μελών του ΔΣ της Viva και την επικείμενη διακοπή αντίστοιχης αγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την αποκλιμάκωση της δικαστικής διαμάχης των δύο πλευρών.

Η WeRealize (WRL) επισημαίνει πως μετά τη λήξη της τελευταίας περιόδου άσκησης call option, κανένα μέρος δεν διαθέτει πλέον δικαίωμα εξαγοράς και οι δύο πλευρές εισέρχονται σε εξαμηνιαία «περίοδο στρατηγικής αναθεώρησης» έως τον Φεβρουάριο του 2026, κατά την οποία θα διεξάγουν επιχειρηματικές συζητήσεις καλή τη πίστει, εστιάζοντας στην ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη επιτυχία της Viva.

Εκπρόσωπος της WeRealize δήλωσε σχετικά: «Η WRL καλωσορίζει την απόσυρση από την JPM και τη διακοπή της αβάσιμης αγωγής της τράπεζας στην Ελλάδα εναντίον ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Viva. Η εξέλιξη αυτή είναι σε συνέχεια της απόφασης του αγγλικού Δικαστηρίου ότι οι αξιώσεις αυτές ήταν σε παραβίαση της Συμφωνίας Μετόχων, καθώς και της απόφασης της JPM να μην υποβάλλει έφεση στην απόφαση αυτή.

Με το πέρας της τελικής περιόδου εξάσκησης δικαιώματος εξαγοράς (call option period) – στην οποία κανένα από τα μέρη δεν συμμετείχε – η WRL και η JPM βρίσκονται πλέον στην Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης (Strategic Review Period). Η WRL προσβλέπει σε συζητήσεις καλή τη πίστει, ενώ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Viva.

Η WRL εξακολουθεί επίσης να αναμένει την επίσημη διακοπή της αβάσιμης αγωγής της JPM στην Αγγλία εναντίον της WRL, όπως η ίδια η JPM έχει υποσχεθεί σε έγγραφα που έχουν υποβληθεί στο δικαστήριο τον Απρίλιο του 2025».

Όπως επισημαίνουν πηγές, στις 30 Ιουλίου εξέπνευσε η τέταρτη και τελευταία περίοδος του δικαιώματος εξαγοράς (call option) της JP Morgan. Ενώ η WRL πιστεύει ότι η JP Morgan έχει ήδη ασκήσει το ένα και μοναδικό call option τον Ιανουάριο του 2024, και συνεπώς δεν είχε άλλο εναπομείναν δικαίωμα, η JP Morgan δεν επιχείρησε να ασκήσει το δικαίωμα ξανά την περίοδο αυτή.

Το δικαίωμα της WRL για εξαγορά έχει επίσης παρέλθει. Συνεπώς, κανένα μέρος δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς και τα μέρη βρίσκονται τώρα σε συμβατική «Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης» (Strategic Review Period) κατά την οποία θα εισέλθουν σε μεταξύ τους επιχειρηματικές συζητήσεις, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Το Δικαστήριο είχε συμφωνήσει νωρίτερα ότι το ζήτημα του Exercise Notice – δηλαδή, εάν η ειδοποίηση άσκησης από την JP Morgan στις 29 Ιανουαρίου 2024 ήταν μια έγκυρη άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς της – θα εκδικαστεί αργότερα μέσα στο έτος. Ωστόσο, δεν είναι πλέον σαφές εάν η JP Morgan προτίθεται να συνεχίσει την διαμάχη στο θέμα αυτό, συνεχίζουν.

Σε ό,τι αφορά την Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης, επισημαίνει ότι θα διαρκέσει έξι μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και τα δύο μέρη θα ξεκινήσουν συζητήσεις καλή τη πίστει για να καθορίσουν το μέλλον της σχέσης μεταξύ των μετόχων.