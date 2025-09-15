Το μαρτύριο της σταγόνας για Μακρόν- Λεκορνί

Προεξοφλημένη, αναμενόμενη η υποβάθμιση της γαλλικής οικονομίας, από την Fitch Ratings. Στο Α+ από ΑΑ- , εξέλιξη που αποτυπώθηκε- κατ' αρχήν στην απόδοση των κρατικών ομολόγων ( * ).



Ωστόσο, η ετυμηγορία του αμερικανικού οίκου ήταν η πρώτη σειράς επόμενων, που ακολουθούν.



Συγκεκριμένα, στις 24 Οκτωβρίου σειρά έχει η Moody's, και ένα μήνα αργότερα, στις 28 Νοεμβρίου, η Standard & Poor's.



Θα "τριτώσει το κακό..." που λένε, για την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ή θα δοθεί "φιλί της ζωής" την ώρα που το δημόσιο χρέος πλησιάζει τα 3,3 τρισ ( ! ) και στο 112% ( !! ) ως ποσοστό στο ΑΕΠ;



Κοινός παρονομαστής; και οι 3 οίκοι αξιολόγησης είναι αμερικανικοί, από κοινού. -γνωστοί και ως Big Three- ελέγχουν το 95% των αξιολογήσεων διεθνώς.

Οι δε Moody's, S&P που έπονται, ελέγχουν το 80% της παγκόσμιας αγοράς (και το 15% η Fitch Ratings).



Δεδομένης της αρνητικής στάσης της Ουάσιγκτον έναντι του Παρισιού, αλλά και της...συμπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει ενδιαφέρον, εάν (και κατά πόσον) ο αμερικανικός παράγοντας θα μπορούσε να "εργαλειοποιήσει" την κρίση χρέους της Γαλλίας, την εντεινόμενη κοινωνική αναταραχή για να "εκβιάσει" εξελίξεις και στο πολιτικό μέτωπο.



Πέμπτος πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί- σε μόλις 2 χρόνια και διορισμένος από τον Γάλλο πρόεδρο, στην θέση της "ηλεκτρικής καρέκλας" για να περάσει έναν προϋπολογισμό που προβλέπει περικοπές 40 δισ. (κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα) και αυξημένες δαπάνες για τον αμυντικό κλάδο.



Αραγε, θα μπει στον πειρασμό η διοίκηση Τραμπ, να βάλει στην... πρίζα (την φόρτιση της ηλεκτρικής καρέκλας), μένει να φανεί...



( * ) Τελευταίες τιμές απόδοσης ομολόγων: FR10Y 3,502%, IT10Y 3,547% έναντι 3,399% του αντίστοιχου 10ετούς της Ελλάδας.