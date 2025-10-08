Γαλλία: «Παράθυρο» σχηματισμού νέας κυβέρνησης από τον Λεκορνί - Απομακρύνονται οι εκλογές

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει δώσει προθεσμία ως σήμερα το βράδυ στον Λεκορνί για να διαπιστώσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνηση στην χώρα

«Υπάρχει η επιθυμία των πολιτικών δυνάμεων να έχουμε έναν προϋπολογισμό για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους», επιβεβαίωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σε διάγγελμά του σήμερα, Τετάρτη.

Υποβάθμισε έτσι το ενδεχόμενο διεξαγωγής νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών, το οποίο προωθούν οι μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις στη χώρα, τη στιγμή που οι συζητήσεις συνεχίζονται με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων.

«Εχω βάσιμους λόγους να πω, μετά τις διαβουλεύσεις που είχα με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Μπράουν-Πιβέ, με τον πρόεδρο της Γερουσίας Ζεράρ Λαρσέ και με όλα τα πολιτικά κόμματα, ότι υπάρχει η επιθυμία να υπάρξει προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους», δήλωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σήμερα, Τετάρτη, από το πρωθυπουργικό Μέγαρο στο Παρίσι.

«Αυτή η επιθυμία δημιουργεί ένα κίνημα και μια σύγκλιση, προφανώς, που απομακρύνει την προοπτική της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης», πρόσθεσε.

«Αυτό δεν είναι αρκετό», ανέφερε, ωστόσο. «Ο προϋπολογισμός πρέπει προφανώς να περιλαμβάνει παραμέτρους που θα επιτρέψουν στη Γαλλία να προχωρήσει», τόνισε.

Ανέφερε ότι η μείωση του ελλείμματος είναι «κλειδί, μεταξύ άλλων, για την αξιοπιστία της Γαλλίας στο εξωτερικό και απλώς για την ικανότητά μας να δανειζόμαστε».

Στη σύντομη δήλωσή του διευκρίνισε πως οι υπουργοί της κυβέρνησής του δεν θα λάβουν αποζημίωση μετά την παραίτησή τους.

Ο ίδιος ο Λεκορνί, μετά την παραίτησή του, έλαβε εντολή από τον Μακρόν να ηγηθεί των «τελικών διαπραγματεύσεων», για να βγάλει τη χώρα από τη δίνη της πολιτικής κρίσης και να επιτύχει συμφωνία μέχρι σήμερα, Τετάρτη, το βράδυ.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός έχει συναντήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων της Αριστεράς σήμερα, με εξαίρεση την Ανυπότακτη Γαλλία που αρνήθηκε να προσέλθει στο γραφείο του για συνομιλίες.