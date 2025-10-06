Capital Economics: Nέα περίοδος πολιτικής αστάθειας στη Γαλλία - Tα σενάρια για τις κινήσεις Μακρόν

Η αποχώρηση ενός ακόμα Γάλλου πρωθυπουργού, αυτή τη φορά μέσα σε μόλις 27 ημέρες, αποδεικνύει ότι το διχασμένο κοινοβούλιο καθιστά σχεδόν αδύνατο να περάσει ένας προϋπολογισμός που να μειώνει το δημοσιονομικό έλλειμμα, είναι το πρώτο σχόλιο της Capital Economics, έπειτα από την παραίτηση του Sébastien Lecornu.

Αυτό ενισχύει την άποψη του επενδυτικού οίκου ότι με έλλειμμα άνω του 5% του ΑΕΠ και το χρέος να αυξάνεται, τα spreads των γαλλικών ομολόγων θα συνεχίσουν να διευρύνονται.

Η δουλειά του Lecornu επρόκειτο έτσι και αλλιώς να είναι δύσκολη, όμως στο τέλος, ο Γάλλος πρωθυπουργός αποδείχθηκε πιο βραχύβιος ακόμα και από την Βρετανίδα Liz Truss το 2022 (49 ημέρες).

Όπως εξηγεί η Capital Economics, είχε γίνει σαφές ότι η νέα κυβέρνηση του Lecornu, που ανακοινώθηκε χθες και ήταν παρόμοια με την προηγούμενη, δεν θα εξασφάλιζε τη στήριξη του κοινοβουλίου, επομένως, οι προσπάθειές του να περάσει τον προϋπολογισμό θα αποτύγχαναν. «Έτσι, επέλεξε να πηδήξει πριν τον σπρώξουν», εξηγεί ο οίκος.

Όσο για το τι θα γίνει τώρα, η Capital Economics σημειώνει ότι υπάρχουν αρκετά πιθανά σενάρια.

– Ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron θα μπορούσε να διορίσει έναν άλλο πρωθυπουργό, ξεκινώντας τη διαδικασία από την αρχή. Αυτή τη φορά μπορεί να επιλέξει έναν κεντροαριστερό υποψήφιο που θα ήταν πιο πιθανό να κερδίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών, αλλά με αυτό τον τρόπο, θα διακινδύνευε να χάσει την υποστήριξη των κεντροδεξιών Ρεπουμπλικανών. Επομένως, δεν είναι καθόλου σαφές ότι αυτή η στρατηγική θα είναι πιο επιτυχημένη.

– Εναλλακτικά, ο Macron θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το αποτέλεσμα θα είναι παρόμοιο με τις περσινές εκλογές, κάτι που πιθανότατα θα σήμαινε συνέχιση του αδιεξόδου. Ο Εθνικός Συναγερμός και οι σύμμαχοί του θα κέρδιζαν τις περισσότερες ψήφους, με ποσοστό περίπου 33% έως 34%, σε μια επίδοση ελαφρώς καλύτερη από την περσινή. Όμως, με δεδομένο ότι το αριστερό μπλοκ είναι τώρα πιο κατακερματισμένο από ό,τι ήταν πέρυσι, ο Εθνικός Συναγερμός θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερες έδρες ακόμη και με το ίδιο ποσοστό ψήφων.

– Εναλλακτικά, ο Macron θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές. Μια τέτοια κίνηση θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη, αλλά όχι πρωτοφανής, σημειώνει η Capital Economics, θυμίζοντας ότι ο τελευταίος πρόεδρος της Γαλλία που παραιτήθηκε ήταν ο Charles de Gaulle, το 1969. Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, η Marine Le Pen απαγορεύεται να είναι υποψήφια, επομένως ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού θα είναι ο Jordan Bardella. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του δίνουν ποσοστό 30% έως 35%.

Τι σημαίνουν αυτά για τις αγορές; Με το spread των γαλλικών ομολόγων να είναι πλέον υψηλότερο από εκείνο των ιταλικών, η Capital Economics πιστεύει ότι το κόστος δανεισμού θα αυξηθεί και άλλο, καθώς το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να παραμείνει υψηλό και το χρέος να συνεχίσει να αυξάνεται.

Πάντως, ο οίκος εκτιμά ότι ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης αυτής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι περιορισμένος, καθώς τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη χώρα και το εργαλείο Transmission Protection Instrument της ΕΚΤ παρέχει ένα ανάχωμα στις αγορές ομολόγων.

Την ίδια στιγμή, η Capital Economics εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι περιορισμένες. Οι γαλλικές τράπεζες βρίσκονται σε αξιοπρεπή κατάσταση και έχουν σχετικά μικρές θέσεις στα κρατικά ομόλογα, ενώ οι συνθήκες χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μπορεί να μην επιδεινωθούν, ακόμα και εάν το κόστος δανεισμού του κράτους αυξηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει ο οίκος, η πολιτική αβεβαιότητα δεν βοηθά και η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει υποτονική τις επόμενες ημέρες.