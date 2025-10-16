Επιβιώνει ο Λεκορνί – Απορρίφθηκε η πρώτη πρόταση μομφής κατά της γαλλικής κυβέρνησης

Η Γαλλία διανύει τη χειρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών

Λόγω της έλλειψης υποστήριξης από το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS), η πρόταση που κατέθεσε η ριζοσπαστική Ανυπότακτη Γαλλία απορρίφθηκε, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τη δεύτερη, που κατέθεσε ο Ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN).

Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής που κατέθεσε η Αριστερά. Στην ψηφοφορία 271 βουλευτές ψήφισαν υπέρ και 18 κατά. Απαιτούνταν 289 ψήφοι για την πτώση της κυβέρνησης.

Δεύτερη πρόταση, που κατέθεσε ο Εθνικός Συναγερμός (RN), τέθηκε σε ψηφοφορία αμέσως μετά.

Δημοκρατική τάξη ή αταξία

«Είτε μπαίνουμε σε συζήτηση, είτε (…) σε πολιτική κρίση, και πρέπει να το αποδεχτείτε αυτό», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης.

Ο Λεκορνί, ήδη ο πρωθυπουργός με τη μικρότερη θητεία στη σύγχρονη Γαλλία προτού διοριστεί ξανά στην πρωθυπουργική θέση την περασμένη εβδομάδα, αντιμετώπιζε την προοπτική η δεύτερη θητεία του να είναι ακόμη πιο περιορισμένη. Ωστόσο, προέβη σε παραχώρηση ως προς τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού την Τρίτη.

Οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι κρατούσαν το κλειδί για την πολιτική του επιβίωση χαιρέτισαν την κίνησή του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υποστηρίξουν τις δύο προτάσεις μομφής.

Ο Λεκορνί τους πρόσφερε αναβολή στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού για μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Τριχοτομημένο κοινοβούλιο

Η Γαλλία διανύει τη χειρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις μειοψηφίας επιδίωξαν ανεπιτυχώς να περάσουν προϋπολογισμούς, που θα μείωναν το έλλειμμα, σε ένα τριχοτομημένο κοινοβούλιο.

Η μεταρρύθμιση του γενναιόδωρου συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας αποτελεί φλέγον πολιτικό ζήτημα από τότε που ο σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν μείωσε την ηλικία συνταξιοδότησης στα 60 από τα 65 έτη το 1982.

Στη Γαλλία, η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 60,7 έτη, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι τα 64,4 έτη.

Η μεταρρύθμιση του Μακρόν αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότησης κατά δύο έτη, στα 64 έως το 2030. Η κίνηση ευθυγραμμίζει τη γαλλική πολιτική με εκείνη άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο συνταξιοδοτικό, ωστόσο έχει βαρύ κοινωνικό και πολιτικό κόστος.

Νέα ψηφοφορία τον Νοέμβριο

Ο Λεκορνί δήλωσε στους βουλευτές χθες ότι θα προτείνει τροποποίηση του νόμου για την κοινωνική ασφάλιση τον Νοέμβριο, προκειμένου να αναστείλει τη μεταρρύθμιση.

Αριστεροί βουλευτές προειδοποίησαν τους Σοσιαλιστές ότι ο Λεκορνί τούς έστηνε ενέδρα. Με την τοποθέτηση ρήτρας για την αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων, οι Σοσιαλιστές θα μπορούσαν να αναγκαστούν να αποδεχτούν άλλα μέτρα που δεν εγκρίνουν, όπως ανέφεραν.

«Εχουν ξεγελαστεί!» δήλωσε ο βουλευτής Μανουέλ Μπόμπαρντ στην τηλεόραση TF1.