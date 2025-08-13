TITAN: Investor Day στις 11 Νοεμβρίου

Στα 38,25 ευρώ η μετοχή του ομίλου ΤΙΤΑΝ, με μηνιαία μεταβολή 0,13% έναντι 7,67% του FTSE25 και με απώλειες 4,85% από την αρχή του έτους όταν ο δείκτης έχει ενισχυθεί 48,56% κατά το ίδιο διάστημα.



Τις πταίει και οι διαχειριστές ξένων funds έχουν "γυρίσει την πλάτη" στον όμιλο, στα ομολογουμένως καλά οικονομικά αποτελέσματα και τις σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες;



Οντως, για το 6μηνο η διοίκηση ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 1.328,6 δισ. (αυξημένος 0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024), κέρδη ebitda 286,9 (από 281,4 εκατ. συν 2% με το 2024) ανθεκτικότητα για τα μεγέθη της θυγατρικής TITAN America, αύξηση πωλήσεων στην Αίγυπτο και θετικό πρόσημο στην Ελλάδα.



Μάλιστα η αιγυπτιακή αγορά, θα μπορούσε να αναδειχθεί σε κέντρο εξαγωγών προς αγορές όμορων χωρών με αυξημένη ζήτηση (λ.χ. Συρία, Ισραήλ μέχρι Λιβύη).



Αρχές Αυγούστου ανακοινώθηκε η συνεργασία ΤΙΤΑΝ-Molins, με τους δύο διεθνείς ομίλους να ενώνουν τις δυνάμεις τους για την εξαγορά του 80% της BauPartner (με έδρα στην Βοσνία) διαβλέποντας τις ευκαιρίες στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Ν.Α Ευρώπης.



Παράλληλα ο όμιλος ευνοείται, και από το γεγονός πως διαθέτει -εδώ και χρόνια- εδραία βάση παραγωγής (ΤΙΤΑΝ America) στις Ν.Α Πολιτείες των ΗΠΑ, ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε περίοδο "βροχής" δασμών Τραμπ.



Σύμφωνα με χρηματιστές από τους βασικούς λόγους που τα funds δεν δείχνουν ιδιαίτερα θερμά για να τοποθετηθούν στο "χαρτί" είναι η ιδιαίτερα φειδωλή μερισματική πολιτική που ακολουθεί προς τους μετόχους.



Παρά την σταθερά ανοδική πορεία μεγεθών, ebitda, καθαρής κερδοφορίας η διοίκηση επιμένει σε "σφικτή" λογική διανομής κερδών στους επενδυτές- σε μία περίοδο που άλλοι μεγάλοι όμιλοι είναι πολύ πιο γενναιόδωρη.



Μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους (χρηματιστές) η μερισματική πολιτική θα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που θα θέσουν οι διαχειριστές στο πλαίσιο του Investor Day, που έχει προγραμματίσει η διοίκηση για τις 11 Νοεμβρίου.