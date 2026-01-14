Πιερρακάκης: Το νέο 10ετές ομόλογο απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας

H έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, που προσέλκυσε ζήτηση-ρεκόρ και έγινε με μειωμένη απόδοση σε σχέση με πέρυσι, αποτελεί την «πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας», έγραψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του. Όπως σημείωσε, η επενδυτική βαθμίδα συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές:

? 49,5 δισ. προσφορές,

? 330 επενδυτές

? Το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ για ελληνική έκδοση.

Είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας. Στην πράξη, σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη, σταθερότητα και ελπίδα.