Πρεμιέρα στις αγορές για το Δημόσιο με νέο 10ετές ομόλογο - Στόχος η άντληση 3 δισ. ευρώ

Στην πρώτη του έξοδο για το 2026 στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές προχωρά σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, επιδιώκοντας την άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης νέου δεκαετούς ομολόγου, με ημερομηνία λήξης τον Ιανουάριο του 2036.

Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει, με το αρχικό guidance για την αποτίμηση να διαμορφώνεται στο mid-swaps +60 έως +65 μονάδες βάσης, δηλαδή στην περιοχή του 3,47% έως 3,52%.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι έξι διεθνείς τράπεζες —BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley— οι οποίες, έχοντας προηγουμένως διερευνήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, προχωρούν σήμερα, εκτός απροόπτου, στη διάθεση του τίτλου, συγκεντρώνοντας προσφορές και διαμορφώνοντας την τελική τιμολόγηση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Το άνοιγμα του βιβλίου σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη του φετινού προγράμματος δανεισμού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το οποίο προβλέπει την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών ύψους 8 δισ. ευρώ για το 2026, έναντι 7,5 δισ. ευρώ το 2025. Η στρατηγική του ΟΔΔΗΧ εστιάζει στη διατήρηση σταθερής παρουσίας στις αγορές, στη διασφάλιση υψηλών ταμειακών διαθεσίμων και στη περαιτέρω βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους.

Η κάλυψη του συγκεκριμένου ποσού εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερους κλυδωνισμούς, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των προηγούμενων εκδόσεων και το σταθερά ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικούς τίτλους.

Θετικό παράγοντα αποτελεί και το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο παραμένει ευνοϊκό για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, με την Ελλάδα να επωφελείται πλέον από την επενδυτική βαθμίδα και τη σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών της μεγεθών. Υπενθυμίζεται ότι στις τελευταίες εκδόσεις ελληνικών ομολόγων οι προσφορές υπερκάλυψαν κατά πολύ το ζητούμενο ποσό, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική θέση της χώρας στις αγορές.