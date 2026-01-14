UBS: Η Ελλάδα ξαναμπαίνει στο ραντάρ των διεθνών επενδυτών - Συστάσεις Buy για όλες τις τράπεζες

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών, σύμφωνα με την UBS, με αιχμή την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ξεχωρίζει στα κορυφαία χαρτοφυλάκια ευρωπαϊκών τραπεζών.

Όπως προκύπτει από το πρόσφατο feedback του roadshow της UBS, μετά την υποαπόδοση των ελληνικών τραπεζών στο δ’ τρίμηνο του 2025, το 2026 ξεκίνησε με ισχυρά κέρδη:

Alpha Bank: +12%

Eurobank: +11%

Εθνική Τράπεζα: +9%

Πειραιώς: +13%

Η άνοδος αποδίδεται σε συνδυασμό διαρθρωτικής πιστωτικής ανάπτυξης, ελκυστικών πελατειακών spreads, σταθεροποίησης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και discount στις αποτιμήσεις των τραπεζών.

Η UBS διατηρεί συστάσεις Buy για όλες τις ελληνικές τράπεζες, ξεχωρίζοντας ωστόσο την Πειραιώς ως την κορυφαία επιλογή χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, πολλοί ξένοι επενδυτές προτιμούν να διακρατούν περισσότερους από έναν ελληνικούς τίτλους, ώστε να εξασφαλίσουν συνολική έκθεση παρά τη χαμηλότερη εμπορευσιμότητα της αγοράς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η UBS εμφανίζεται πιο προσεκτική όσον αφορά τον γενικό τραπεζικό κλάδο, μετά το ισχυρό ράλι του τελευταίου έτους. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημειώσει συνολική απόδοση 77% σε 12μηνη βάση και διαπραγματεύονται πλέον στις 9,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, με ROTE 15%-16%, υπονοούμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων 10,2% και διανεμόμενη απόδοση 7%-8% για τα έτη 2026-2027.

Παρά το re-rating, η UBS δεν εντοπίζει συγκεκριμένους καταλύτες για γενικευμένη διόρθωση, εστιάζοντας στη στρατηγική διασποράς αποτιμήσεων και επιμέρους επενδυτικών ευκαιριών, καθώς οι υπονοούμενες αποδόσεις κεφαλαίου διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των τραπεζών.

Στο χαρτοφυλάκιο European Bank Top Picks της UBS περιλαμβάνονται οι: ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Erste Group, ING, Santander, Société Générale, καθώς και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αποτελεί το βασικό στοίχημα για στοχευμένη έκθεση στην ελληνική τραπεζική αγορά.