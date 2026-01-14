Ερευνα ΚΕΦΙΜ: Δουλέψαμε 177 ημέρες το 2025 για πληρώσουμε φόρους

Στις 177 ημέρες ανήλθε το 2025 ο χρόνος που απαιτήθηκε, κατά μέσο όρο, ώστε οι Έλληνες φορολογούμενοι να καλύψουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος. Αυτό προκύπτει από τη μελέτη για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας που δημοσιεύει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), αποτυπώνοντας τη συνολική φορολογική επιβάρυνση από φόρους και εισφορές με βάση τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία του Tax Foundation.

Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας αποτελεί έναν ενδεικτικό δείκτη της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών, καθώς υπολογίζει ποια ημερομηνία του έτους οι φορολογούμενοι θα «απελευθερώνονταν» από την υποχρέωση καταβολής φόρων, εάν το σύνολο του εισοδήματός τους κατευθυνόταν πρώτα στην αποπληρωμή των κρατικών απαιτήσεων και στη συνέχεια στις προσωπικές τους ανάγκες. Η μελέτη του ΚΕΦΙΜ δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και αρχικά βασίζεται στις προβλέψεις του κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ επικαιροποιείται εκ των υστέρων με τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσής του.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία για το 2025, οι 177 ημέρες εργασίας για το κράτος αντιστοιχούν σε μείωση κατά δύο ημέρες σε σύγκριση με το 2024 και κατά τρεις ημέρες σε σχέση με το 2019, γεγονός που υποδηλώνει μια ήπια αλλά σταθερή τάση αποκλιμάκωσης της φορολογικής επιβάρυνσης. Παρά τη βελτίωση αυτή, η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται στην 10η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ύψος της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης από φόρους και εισφορές.

Η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων αναδεικνύει τη διαρθρωτική εξάρτηση των δημοσίων εσόδων από την έμμεση φορολογία. Πάνω από το 55% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, με τον ΦΠΑ να εμφανίζει αύξηση κατά 3,6% και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης κατά περίπου 1,8%. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι, παρά τη σχετική υποχώρηση της συνολικής επιβάρυνσης, το βάρος εξακολουθεί να κατανέμεται δυσανάλογα, επηρεάζοντας περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Παράλληλα, για το 2025 εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα υπερέβησαν τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού κατά 2,8%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην αύξηση των αμοιβών από εξαρτημένη εργασία. Το στοιχείο αυτό αντανακλά τόσο τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης όσο και τη δυναμική της αγοράς εργασίας, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει ουσιαστικά τη σύνθεση των φορολογικών εσόδων.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι προβλέψεις της μελέτης δείχνουν συνέχιση της τάσης αποκλιμάκωσης, με την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας να εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί σε περίπου 174 ημέρες το 2026 και 172 ημέρες το 2027. Παρά τις θετικές ενδείξεις, η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει περιορισμένη.

Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας, η μετακίνηση της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας νωρίτερα σε σχέση με το 2024 συνιστά θετική εξέλιξη, ωστόσο δεν αναιρεί το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διατηρήσιμη μείωση του φορολογικού βάρους προϋποθέτει σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας, περιορισμό της εξάρτησης από την έμμεση φορολογία και τη διαμόρφωση μιας πιο απλής, ισορροπημένης και ουδέτερης φορολογικής δομής.