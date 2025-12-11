Nέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Νικητής από την ψηφοφορία για την προεδρία του Eurogroup βγήκε ο Κυρ. Πιερρακάκης, σε μια νίκη με συμβολική σημασία για την Ελλάδα.

Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναμετρήθηκε με τον Βέλγο Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ για τη θέση του προέδρου του Eurogroup, οι νυχτερινές συνεδριάσεις του οποίου πριν από περισσότερο από μια δεκαετία επικεντρώνονταν στην Ελλάδα για όλους τους λάθος λόγους.

Αμφότεροι οι υποψήφιοι έκαναν προεκλογική εκστρατεία τις τελευταίες εβδομάδες, αφότου αναδείχθηκαν ως οι δύο μοναδικοί υποψήφιοι για την κενή θέση που προέκυψε μετά την αιφνίδια παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου. Ο ρόλος περιλαμβάνει την προεδρία των μηνιαίων συνεδριάσεων και την εκπροσώπηση της νομισματικής ένωσης σε όλο τον κόσμο.

Οι προκλήσεις για τη νέα ηγεσία του Eurogroup

Η αλλαγή ηγεσίας στο Eurogroup πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων η προσπάθεια της ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική, η αυξανόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας και οι πιο σκληρές εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ. Τα κράτη αντιμετωπίζουν επίσης το βάρος των δεσμεύσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για δαπάνες ίσες με το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα.

Σε αντίθεση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτιζε στην κρίση χρέους, το ίδιο το Eurogroup δυσκολεύεται τα τελευταία χρόνια να βρει τη θέση και τη σχετική σημασία του.

Στις πιθανές μελλοντικές προκλήσεις περιλαμβάνεται το ζήτημα της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ, όπως η μείωση των εθνικών εμποδίων στις κεφαλαιαγορές, αλλά και η έκδοση ψηφιακού ευρώ.

Ενδέχεται επίσης να αναδειχθεί η αυξανόμενη σημασία των κρυπτονομισμάτων.

Την Παρασκευή οι επίσημες ανακοινώσεις

Ο νέος πρόεδρος θα ανακοινωθεί επισήμως αύριο κατά τις 6 μ.μ. από τον αρμόδιο επίτροπο Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον κ. Κεραυνό, σε συνέντευξη Τύπου.

Λίγο αργότερα, στις 6.30 μ.μ., θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Eurogroup, όπου ο πρόεδρος του οργάνου θα ανακηρυχθεί και πρόεδρος του ESM.

Τα συγχαρητήρια του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη:

Τα συγχαρητήρια του Λετονού Υπουργού Οικονομικών