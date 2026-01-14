Ξεκλειδώνει ο εξωδικαστικός για χρέη στους δήμους – Τι αλλάζει στην πράξη (Παραδείγματα)

Σημαντική διέξοδο για χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δήμους ανοίγει νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία αίρει ένα κρίσιμο εμπόδιο που, στην πράξη, περιόριζε δραστικά την αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Πρόκειται για τον ρητό αποκλεισμό της μέχρι σήμερα πρακτικής, βάσει της οποίας η επιβολή κατασχέσεων ή άλλων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λειτουργούσε ως «κόφτης» για την υπαγωγή δημοτικών οφειλών στον μηχανισμό.

Παρότι ο νόμος προέβλεπε ήδη τη δυνατότητα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλών άνω των 10.000 ευρώ προς ΟΤΑ, η ύπαρξη αναγκαστικών ή διασφαλιστικών μέτρων καθιστούσε, στην πράξη, τη ρύθμιση ανεφάρμοστη για μεγάλο μέρος των οφειλετών. Το αποτέλεσμα ήταν σημαντικές απαιτήσεις να παραμένουν «παγωμένες» σε στάδιο κατασχέσεων, χωρίς ουσιαστική είσπραξη για τους δήμους και χωρίς βιώσιμη λύση για τους οφειλέτες.

Με το άρθρο 35 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή, τροποποιείται το άρθρο 26 του ν. 5143/2024 και επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές προς δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα. Το όριο υπαγωγής των 10.000 ευρώ διατηρείται, ωστόσο προβλέπεται ρητά ότι οι οφειλές δεν αποκλείονται από τη ρύθμιση ακόμη και αν έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις ή άλλα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κεντρικό στοιχείο της ρύθμισης είναι η λειτουργική «μεταφορά» των δημοτικών οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση αποκλειστικά για τις ανάγκες του εξωδικαστικού μηχανισμού. Το σύνολο της οφειλής —κύριο ποσό, πρόστιμα και προσαυξήσεις— βεβαιώνεται στην ΑΑΔΕ και λογίζεται ως οφειλή προς το Δημόσιο μόνο για τον σκοπό της ρύθμισης, χωρίς να μεταβάλλεται το γενικό νομικό καθεστώς των δημοτικών απαιτήσεων. Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στους δήμους ή στα νομικά τους πρόσωπα, με την ΑΑΔΕ να παρακρατά ποσοστό 5% υπέρ του Δημοσίου και να αποδίδει το υπόλοιπο εντός 60 ημερών από την είσπραξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υπαγωγής, ενεργοποιούνται και για τους δήμους οι κανόνες αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που ισχύουν για τους λοιπούς πιστωτές του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης προβλέπεται, επιπλέον, η άρση των ήδη επιβληθέντων κατασχέσεων και διασφαλιστικών μέτρων, προσφέροντας ουσιαστική «ανάσα» ρευστότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η διάταξη συνοδεύεται, ωστόσο, από σαφείς ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των δημοτικών εσόδων. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης ρύθμισης, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επανέρχονται αυτοδικαίως και οι δήμοι δύνανται να προχωρήσουν εκ νέου στη λήψη αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων. Παράλληλα, εάν τρίτος πιστωτής επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση, οι δήμοι ή τα νομικά τους πρόσωπα αναγγέλλονται κανονικά ως δανειστές, διατηρώντας την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης των σχετικών μέτρων.

Ρητά προβλέπεται επίσης ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλές που έχουν ήδη παραγραφεί ή πρόκειται να παραγραφούν εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου του ενός έτους, καθώς και περιπτώσεις όπου το συνολικό ύψος των οφειλών προς κάθε δήμο ή νομικό του πρόσωπο υπολείπεται των 10.000 ευρώ. Οι δήμοι ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ για την υπαγωγή των απαιτήσεών τους στον μηχανισμό, την πορεία της ρύθμισης, το ανεξόφλητο υπόλοιπο ή την ενδεχόμενη απώλειά της.

Σε πρακτικό επίπεδο, η νέα ρύθμιση αφορά ευρύ φάσμα οφειλών, όπως δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, πρόστιμα πολεοδομικών και λοιπών δημοτικών παραβάσεων, μισθώματα δημοτικών ακινήτων, τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και άλλες βεβαιωμένες απαιτήσεις. Πρόκειται για οφειλές που μέχρι σήμερα συχνά παρέμεναν εγκλωβισμένες σε διαδικασίες κατασχέσεων χωρίς ουσιαστικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Πλέον, μπορούν να ενταχθούν σε βιώσιμες ρυθμίσεις ακόμη και αν βρίσκονται ήδη σε στάδιο αναγκαστικής εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των όρων της ρύθμισης.

Παράδειγμα 1: Επιχείρηση με κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό

Επιχείρηση εστίασης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 45.000 ευρώ προς τον δήμο, που αφορούν δημοτικά τέλη καθαριότητας και πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Ο δήμος έχει ήδη επιβάλει κατάσχεση εις χείρας τραπεζών, με αποτέλεσμα τη δέσμευση του επαγγελματικού λογαριασμού της επιχείρησης.

Μέχρι σήμερα, η ύπαρξη της κατάσχεσης απέκλειε πρακτικά την υπαγωγή της επιχείρησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Με τη νέα ρύθμιση, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής, παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης αναστέλλονται τα μέτρα και, με τη σύναψη της σύμβασης ρύθμισης, η κατάσχεση αίρεται, επιτρέποντας την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση της συνεπούς εξυπηρέτησης της ρύθμισης.

Παράδειγμα 2: Ιδιώτης με πολλαπλές δημοτικές οφειλές και κατασχέσεις

Φυσικό πρόσωπο οφείλει συνολικά 18.000 ευρώ σε δήμο, από πρόστιμα πολεοδομικών παραβάσεων και απλήρωτα τέλη ακίνητης περιουσίας. Για την είσπραξη των οφειλών έχει επιβληθεί κατάσχεση μισθού.

Με το προηγούμενο καθεστώς, η ύπαρξη ενεργής κατάσχεσης εμπόδιζε τη ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού. Πλέον, ο οφειλέτης μπορεί να εντάξει το σύνολο της οφειλής στον μηχανισμό, ακόμη και αν η κατάσχεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης, η κατάσχεση μισθού αίρεται και η αποπληρωμή της οφειλής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης.

Παράδειγμα 3: Επιχείρηση με παλαιές οφειλές και εκκρεμή αναγκαστικά μέτρα

Εμπορική εταιρεία έχει συσσωρεύσει οφειλές 120.000 ευρώ προς διαφορετικά νομικά πρόσωπα του ίδιου δήμου (μισθώματα δημοτικών ακινήτων, τέλη χρήσης χώρων, πρόστιμα). Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί πλειστηριασμός.

Με τη νέα διάταξη, όλες οι οφειλές μπορούν να βεβαιωθούν στην ΑΑΔΕ για τις ανάγκες του εξωδικαστικού και να ρυθμιστούν ενιαία. Με την επιτυχή σύναψη της σύμβασης, αναστέλλονται οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και αίρονται τα διασφαλιστικά μέτρα, επιτρέποντας στην εταιρεία να επανακτήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και συναλλαγών.

Παράδειγμα 4: Απώλεια ρύθμισης και επαναφορά μέτρων

Ελεύθερος επαγγελματίας εντάσσεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές 25.000 ευρώ προς δήμο, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Μετά τη σύναψη της σύμβασης, η κατάσχεση αίρεται.

Ωστόσο, μετά από διαδοχικές καθυστερήσεις στις δόσεις, η σύμβαση αναδιάρθρωσης ανατρέπεται. Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επανέρχονται αυτοδικαίως και ο δήμος δύναται να επιβάλει εκ νέου κατασχέσεις ή άλλα διασφαλιστικά μέτρα για την είσπραξη της οφειλής.

Παράδειγμα 5: Οφειλές κάτω του ορίου – εκτός εξωδικαστικού

Ιδιώτης έχει οφειλές 7.500 ευρώ προς δήμο από τέλη και πρόστιμα. Παρότι δεν έχουν επιβληθεί κατασχέσεις, το ύψος της οφειλής υπολείπεται του ορίου των 10.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, η οφειλή δεν μπορεί να υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό και θα πρέπει να ρυθμιστεί μέσω των υφιστάμενων δημοτικών ρυθμίσεων ή άλλων διαθέσιμων εργαλείων.

