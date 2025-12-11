Πώς υποδέχθηκαν τα διεθνή μέσα την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλων ευρωπαϊκών και διεθνών μέσων, τα οποία υπογράμμισαν τον συμβολισμό της ανάδειξης ενός Ελληνα υπουργού στο κορυφαίο οικονομικό όργανο της ευρωζώνης δέκα μόλις χρόνια μετά το ενδεχόμενο Grexit.

Bloomberg: «O πρώτος Eλληνας στο τιμόνι του Eurogroup»

Το Bloomberg υπογράμμισε ότι η ανάδειξη του Πιερρακάκη αποτελεί μια «απόδραση από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων», υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε σε διαδοχικές κρίσεις που απείλησαν ακόμη και την παραμονή της στο ευρώ. Το πρακτορείο τονίζει ότι η προεδρία του Eurogroup παραμένει κρίσιμη, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις και εσωτερικά μέτωπα.

Το Bloomberg σημειώνει επίσης πως η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες και καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα, στοιχεία που καθιστούν την εκλογή Πιερρακάκη «ιδιαίτερα συμβολική».

Reuters: Η εκλογή Πιερρακάκη ως σήμα αλλαγής για την Ελλάδα

Το Reuters χαρακτήρισε την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη «ορόσημο που υπογραμμίζει την εντυπωσιακή μεταστροφή της Ελλάδας» από τα χρόνια όπου «βρέθηκε στα πρόθυρα εξόδου από το ευρώ». Το πρακτορείο σημειώνει ότι ο Έλληνας υπουργός «είδε τον Βέλγο αντίπαλό του να αποσύρεται» και αναλαμβάνει πλέον την προεδρία ενός θεσμού που διαμορφώνει την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

Υπογραμμίζει ακόμη πως η Ελλάδα, που χρειάστηκε τρία προγράμματα διάσωσης την περίοδο 2010-2015, εμφανίζει σήμερα ανάπτυξη άνω του 2%, ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους και τα υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων στην Ευρωζώνη. Το Reuters υπενθυμίζει επίσης το παρελθόν του Πιερρακάκη ως υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου «οδήγησε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας».

Euronews: «Η Ελλάδα επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο»

Το Euronews παρουσιάζει την εκλογή ως αναγνώριση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της χώρας, τονίζοντας ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης είδαν στο πρόσωπο του Πιερρακάκη «ένα θετικό αφήγημα για την Ενωση». Υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά το ενδεχόμενο Grexit, επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά φόρα της Ευρώπης.

Για τη βελγική υποψηφιότητα σημειώνει ότι ο Βαν Πέτεγκεμ βρέθηκε σε «διασταυρούμενα πυρά» εξαιτίας της άρνησης της χώρας του να στηρίξει το ευρωπαϊκό δάνειο προς την Ουκρανία, παρά το θετικό του προφίλ και την εμπειρία του ως προεδρεύοντος υπουργού στο Ecofin κατά τη βελγική προεδρία.

Το Euronews επισημαίνει ότι ο Πιερρακάκης θεωρήθηκε «πιο συναινετικός» υποψήφιος, κάτι που συνέβαλε καθοριστικά στην τελική του επικράτηση.

Euractiv: «Εντυπωσιακή ανατροπή για την Ελλάδα»

Το Euractiv χαρακτήρισε την εκλογή του Πιερρακάκη «θεαματική μεταστροφή» για μια χώρα που βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης της Ευρωζώνης τo 2010. Σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες που επικαλείται το μέσο, ο Eλληνας υπουργός επικράτησε του Βέλγου Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, η υποψηφιότητα του οποίου φαίνεται ότι επλήγη από τη σθεναρή αντίθεση της κυβέρνησής του στο ευρωπαϊκό σχέδιο για τα δάνεια στην Ουκρανία.

Το Euractiv σημειώνει επίσης ότι ο Πιερρακάκης, μόλις λίγους μήνες στο υπουργείο Οικονομικών, θεωρείται πιο δυναμικός και πιο παρεμβατικός στις συζητήσεις του Eurogroup σε σχέση με τον αντίπαλό του, ενώ εξελέγη τελικά ομόφωνα μετά την απόσυρση της βελγικής υποψηφιότητας.

TV5Monde: «Είναι μια όμορφη ιστορία»

Δέκα χρόνια μετά το ενδεχόμενο να εκδιωχθεί από την ευρωζώνη, η Ελλάδα παίρνει την «εκδίκησή» της: ο υπουργός Οικονομικών της, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του ως επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί. «Είναι μια όμορφη ιστορία», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ. «Πριν από λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια, ήταν στο Eurogroup που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν τα μέτρα διάσωσης της Ελλάδας, η οποία τότε βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους.