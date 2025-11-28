Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για το Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα υποβάλει αργότερα σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με το Bloomberg, πριν λήξει η προθεσμία στις 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου.

Είχε προηγηθεί η απροσδόκητη παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Paschal Donohoe, ο οποίος ηγήθηκε της συνάντησης για περισσότερα από πέντε χρόνια. Όπως σχολιάζει το Bloomberg, θα ακολουθήσει μια εκστρατεία μεταξύ χωρών που δεν έχουν ποτέ αναλάβει αυτόν τον ρόλο, με άλλους πιθανούς υποψηφίους τον Vincent van Peteghem από το Βέλγιο και τον Carlos Cuerpo από την Ισπανία.

Όποιος επικρατήσει για τη θέση του επικεφαλής του Eurogroup, θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, από την Ομάδα των Επτά έως τις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μεταξύ των υποχρεώσεων του νέου επικεφαλής είναι επίσης ο εκ του σύνεγγυς συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των χωρών της ευρωζώνης.

Το Eurogroup απέκτησε ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους με πολλές, συχνά έντονες συναντήσεις, που διήρκησαν πολλές ώρες για να καταλήξουν σε έκτακτα πακέτα διάσωσης πέντε χωρών, αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάνεια της τελευταίας στιγμής προκειμένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία της Ελλάδας και η έξοδός της από το ευρώ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, καθιστά ενδεχόμενη ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup ένα ιδιαιτέρως συγκινητικό γεγονός. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική της αξιοπιστία, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο Πιερακάκης δήλωσε στο Bloomberg Television ότι μια υψηλή θέση στην ΕΕ για κάποιον Έλληνα θα «συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του μόνο για περίπου οκτώ μήνες, ο Πιερακάκης, έχει κερδίσει το σεβασμό των Ευρωπαίων συναδέλφων του, σχολιάζει το διεθνές πρακτορείο.

Σημειωτέον ότι το Eurogroup είχε μόνο τέσσερις επικεφαλής από τότε που θεσπίστηκε ο ρόλος πριν από δύο δεκαετίες: τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από το Λουξεμβούργο από το 2005 έως το 2013, τον Γέρον Ντάισελμπλουμ από τις Κάτω Χώρες τα πέντε χρόνια που ακολούθησαν και, στη συνέχεια, τον Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία έως το 2020.