Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα χρήματα δεν υπάρχουν, τα χρήματα γεννώνται μέσα από σωστές στρατηγικές

Στις σωστές στρατηγικές που γεννούν ανάπτυξη και στις μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ενισχύοντας τις δημοσιονομικές επιδόσεις και δημιουργώντας, ουσιαστικά, την επόμενη ημέρα, μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ανοίγοντας τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Σύμφωνα με τον Υπουργό στόχος είναι η προσέλκυση επενδύσεων, ενώ περιγράφοντας την εικόνα της οικονομίας έκανε λόγο για έναν πολύ μεγάλο οικονομικό μετασχηματισμό που αποτελεί κεκτημένο τα τελευταία χρόνια. «Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μία από τις καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις στην Ευρώπη» σημείωσε και υπογράμμισε την αποκλιμάκωση του χρέους με μεγάλη ταχύτητα, τονίζοντας ότι μέχρι το τέλος της 10ετίας η πρόβλεψη είναι για κάτω από το 120%. «Στόχος μας είναι πολύ σύντομα να μην είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη με όρους χρέους προς ΑΕΠ» σημείωσε. Χαρακτήρισε δε, εφικτό όσο και βαθιά κοινωνικό τον στόχο αυτό.

«Έχουμε πετύχει μία δημοσιονομική εξισορρόπηση, ταυτόχρονα έχουμε πετύχει και μία μεγάλη ψηφιακή αλλαγή» συνέχισε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι η μία αλληλοεπιδρά με την άλλη και έφερε ως παράδειγμα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στη «μεγάλη μεταρρυθμιστική πορεία που έχει δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο». Την περιέγραψε ως ένα τρίγωνο που περιλαμβάνει «στη μία άκρη τη δημοσιονομική εξυγίανση, στην άλλη ένα τραπεζικό σύστημα που εξυγιαίνεται και τρίτον μεταρρυθμίσεις» Ειδικά στο θέμα των μεταρρυθμίσεων τόνισε ότι έχουν γίνει πάνω από 100 τα τελευταία 6 χρόνια σε κάθε τομέα πολιτικής, εξηγώντας ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η πηγή της ανάπτυξης για να καταφέρεις να στήσεις μία χώρα όρθια».

«Είμαστε σε μία θετική διαδρομή» εκτίμησε ο κ. Πιερρακάκης, αποδίδοντας παράλληλα το μεγάλο χρέος που παρήχθη τα προ κρίσης χρόνια στο παραγωγικό μοντέλο, όπου πλέον «συντελείται και εκεί η αλλαγή, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί». Ενδεικτικά τόνισε ότι οι επενδύσεις προς ΑΕΠ είναι σήμερα στο 17,7% όταν το 2019 ήταν στο 11% αναγνωρίζοντας ότι ακόμα υπάρχει δρόμος καθώς ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%, ενώ το δεύτερο στοιχείο που ανέφερε ήταν οι εξαγωγές προς ΑΕΠ όπου σήμερα είναι στο 42%, ποσοστό διπλάσιο από το 2008 με ευρωπαϊκό μ.ο. σήμερα στο 51%. «Εκεί είναι που θεμελιώνεται και ο στόχος, ο στόχος μας είναι να φέρουμε περισσότερες επενδύσεις» πρόσθεσε.

Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία και στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την επόμενη ημέρα, όταν θα λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε στη χρηματοδότηση έργων για τα οποία δεν υπήρχαν κονδύλια. «Καταφέραμε να καλύψουμε την περίμετρο του αναγκαίου και μπήκαμε και στη σφαίρα του επιθυμητού» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στάθηκε κυρίως στην αλλαγή που συντελέστηκε και αφορούσε τη σύνδεση των κονδυλίων με τις μεταρρυθμίσεις και το μέγεθος της επίδρασης που θα έχουν στην οικονομία, σχολιάζοντας ότι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των έργων θα έχει πιο μεγάλη διάρκεια.

«Τα χρήματα δεν υπάρχουν, τα χρήματα γεννώνται, η ανάπτυξη γεννιέται μέσα από σωστές στρατηγικές - και να μοχλεύεις. Και την ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα» τόνισε. Το ζήτημα που έθεσε ο Υπουργός είναι η επίδραση που θα έχουν στην οικονομία τα κονδύλια που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ανέφερε, μάλιστα, ότι παίζει ρόλο τι κάνει κάθε κυβέρνηση και έφερε ως παράδειγμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για το δημογραφικό και τις φοροαπαλλαγές που ανακοινώθηκαν. «Πριν το μέτρο η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 ήταν 1,8%, με το που περάσαμε τα μέτρα η πρόβλεψη πήγε στο 2,4%».

Συνεχίζοντας ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στον στόχο της διεκδίκησης διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών στην οικονομία, επικαλούμενος και την έκθεση Ντράγκι όπου σημειώνει ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι σαν να έχουν αόρατους δασμούς μεταξύ τους και ζητάει να αφαιρεθούν τα εμπόδια.

Σε αυτή την κατεύθυνση ο Υπουργός ανέφερε την Euronext και την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών που βάζει την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο δίκτυο και γεννάει δυνατότητες ρευστότητας μεγαλύτερες. Σημείωσε επίσης τις διασυνοριακές επενδύσεις στις τράπεζες ως γεννήτριες ανάπτυξης.

Συνοψίζοντας ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι στόχος είναι να συνεχίσει η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και η μόχλευση κονδυλίων στη λογική του ΤΑΑ, συνδέοντας, δηλαδή, κάθε ευρώ με μεταρρυθμίσεις και επίσης να διεκδικήσει η χώρα μία πολύ μεγάλη άνοδο στις επενδύσεις.

«Όσο αφαιρούμε εμπόδια από την ελληνική οικονομία, όσο υπάρχει οικονομική και πολιτική σταθερότητα, είσαι έναν ενάρετο κύκλο για να μπορέσεις να φέρεις κι άλλες επενδύσεις» τόνισε και συνέχισε ότι «αυτό είναι πολύ πιο πλήρες και πιο σταθερό από οτιδήποτε άλλο είχαμε στο παρελθόν ως εναλλακτική. Η διαφορά είναι ότι τώρα αποδεικνύουμε και στους εαυτούς μας και διεθνώς ότι μπορούμε να το καταφέρουμε». Αναγνώρισε ότι «ακόμα υπάρχουν πολίτες που δοκιμάζονται, στοιχήματα που δεν έχουν κερδηθεί, οικογένειες και επιχειρήσεις που πρέπει να στηριχθούν αλλά ταυτόχρονα η αλλαγή είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με το τι προηγήθηκε, άρα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία και θα καταφέρουμε πολύ καλύτερα πράγματα».