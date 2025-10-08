JP Morgan: Παραμένει θετική για τις ελληνικές τράπεζες - Νέα αύξηση στις τιμές στόχους

Ακρως θετική ήταν η τελευταία επίσκεψη των αναλυτών της JP Morgan στην Αθήνα καθώς το μήνυμα που έλαβαβν είναι ότι υπάρχει αρκετός λόγος αισιοδοξίας για το μακροοικονομικό πλαίσιο και τον τραπεζικό τομέα της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει στη σημερινή της ανάλυση η JP Morgan, κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τις τράπεζες, την Τράπεζα της Ελλάδος και εκπροσώπους της κυβέρνησης, επιβεβαίωσε τη θετική εκτίμησή της για τις τάσεις της εγχώριας αγοράς και τροποποίησε ανοδικά τους στόχους τιμών για τις μετοχές που καλύπτει.

«Αυξάνουμε τις τιμές-στόχους σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, λόγω υψηλότερων όγκων, χαμηλότερων προβλέψεων, μεγαλύτερων διανομών και χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων (11,5% από 12%), επαναλαμβάνοντας τις συστάσεις Overweight. Το περιθώριο επανατιμολόγησης έναντι της Ευρώπης παραμένει ουσιαστικό» σημειώνει στην ανάλυση της με τίτλο “Greek Banks: Postcard from Athens – Still enough to like” .

Η JP Morgan επαναλαμβάνει σύσταση “Overweight” για όλες τις συστημικές τράπεζες, αυξάνοντας τις τιμές-στόχους ως εξής:

Alpha Bank: από €3,60 σε €4,10

Eurobank: από €3,60 σε €4,10

Εθνική Τράπεζα: από €12,80 σε €15,00

Πειραιώς: από €8,20 σε €9,00

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η JP Morgan προχώρησε στην αναβάθμιση των τιμών στόχων είναι:

– Αύξηση όγκων δανεισμού

– Μείωση προβλέψεων

– Υψηλότερες διανομές μερισμάτων

– Μείωση του Cost of Equity (CoE) από 12% σε 11,5%

Παράλληλα, η JP Morgan επιβεβαίωσε τις θετικές συστάσεις (OW – Overweight) της — με προτίμηση προς τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει, η Eurobank έχει υποαποδώσει φέτος έναντι του δείκτη ASEDTR κατά ~30%, παρότι εμφανίζει το υψηλότερο «κανονικοποιημένο» ROTE. Εκτιμά, ότι θα υπάρξει δυναμική επιτάχυνση στο δεύτερο εξάμηνο.

Η Εθνική θεωρείται ότι έχει τη σαφέστερη δυνατότητα ανόδου μέσω διανομής μερισμάτων για την περίοδο 2025‑2027.

Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, ο καταλυτικός παράγοντας του δ’ τριμήνου 2025 έχει ήδη ενσωματωθεί από την αγορά, κυρίως λόγω των προσδοκιών για ενίσχυση της Εθνικής και των επιδόσεών της.

Για την Alpha, ο συνδυασμός της σημαντικής υπεραπόδοσης έως σήμερα και η τρέχουσα αποτίμησή της καθιστούν το προφίλ ρίσκου/απόδοσης λιγότερο ελκυστικό, παρά την πιθανότητα θετικής εξέλιξης μέσω συγχωνεύσεων (M&A).

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστές ~7,7 φορές τα κέρδη (PE) και ~1,1 φορές την «λογιστική» αξία (TBV) για το έτος 2027, με εκτιμώμενο ROTE άνω του 15% (ή 15,7% αν εξαιρεθεί η Alpha). Παρά ταύτα, εξακολουθούν να αποτιμώνται κατά ~15% λιγότερο από τον δείκτη SX7E, παρά παρόμοιο προφίλ ρίσκου και απόδοσης.

Σύμφωνα με την JP Morgan το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι σταθερό και «φιλικό προς την ανάπτυξη», γεγονός που δικαιολογεί τη μείωση του CoE (κόστους κεφαλαίου). Ωστόσο, προειδοποιεί πως οι εκλογές του 2027 θα τοποθετήσουν ξανά τον πολιτικό παράγοντα στο προσκήνιο.

Ο επενδυτικός κύκλος της χώρας αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί, μέσα από δράσεις υποδομών, ενέργειας, φαρμάκου και μεταποίησης — μειώνοντας την εξάρτηση της οικονομίας από τον τουρισμό.

Επίσης, η αύξηση των όγκων στην εταιρική πίστη προβλέπεται να είναι διατηρήσιμη μεσοπρόθεσμα, ενώ η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο — λόγω περιορισμένης προσφοράς κατοικιών και ζητημάτων προσιτότητας.

Οι τράπεζες προβλέπουν ότι θα προκύψουν συνέργειες από συγχωνεύσεις (M&A) και εταιρικές συνεργασίες, ενισχύοντας τα έσοδα από προμήθειες και βελτιώνοντας την εκμετάλλευση των λειτουργικών εξόδων (opex).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναμένονται πιο δυναμικές κινήσεις κεφαλαίων, μέσω επενδύσεων (οργανικών ή μη) και αυξημένων διανομών μερισμάτων. Η JP Morgan θεωρεί ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες για ενδιάμεσα μερίσματα προηγούνται ενδεχόμενης αύξησης των στόχων πληρωμών για το έτος.

Οι τραπεζικές προβλέψεις της JP Morgan για την περίοδο 2024‑2025 υπολογίζουν σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) >8% στους “καλούς” δανεισμούς, κάτι που υποστηρίζει τα καθαρά έσοδα τόκων (NII). Οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση του NII κατά +2‑3% ετησίως το 2026 και +5‑6% το 2027, παρά την καθυστερημένη αναπροσαρμογή στοιχείων ενεργητικού.

Τέλος, η JP Morgan διαπιστώνει ότι η μείωση του CoE στο 11,5% (σε σύγκριση με τον μέσο όρο 10% στις ευρωπαϊκές τράπεζες) αφήνει περιθώριο επανατιμολόγησης των μετοχών. Οι νέες τιμές στόχοι της τράπεζας υποδηλώνουν μέση ανοδική προοπτική ~15%.