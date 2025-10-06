JP Morgan: Παραμένει θετική για την Ελλάδα – Αναβαθμίζει και την Ευρωζώνη

«Εποικοδομητική» (constructive) παραμένει η JP Morgan για την Ελλάδα, διατηρώντας τη σύσταση overweight (OW), στη σημερινή (6/10) ανάλυσή της για την πορεία των αγορών.

Όπως εξηγεί η JP Morgan, η σύστασή της για τη χώρα δικαιολογείται λόγω της υψηλής απόδοσης κεφαλαίων από τις τράπεζες (10% απόδοση μερίσματος και επαναγορές μετοχών) και της προοπτικής ανάπτυξης του ΑΕΠ στο 2%.

Η Ελλάδα, όπως αναφέρεται, είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε κινδύνους από δασμούς, καθώς ο τουρισμός αποτελεί τον κύριο τομέα εξαγωγών.

Βελτιώνονται οι προοπτικές της Ευρωζώνης

Σύμφωνα με την JP Morgan, η Ευρωζώνη αναμένεται να παρουσιάσει βελτιωμένη απόδοση, καθώς φαίνεται να έχει ξεπεράσει την περίοδο της σύγκλισης και της στασιμότητας από τον Μάρτιο.

Υπενθυμίζεται ότι τους προηγούμενους μήνες η υπερβολική αισιοδοξία που επικρατούσε στις αρχές του έτους για την περιοχή της Ευρωζώνης «ξεθώριασε», με την αμερικανική, κινεζική και ιαπωνική αγορά να σημειώνουν νέα υψηλά, ενώ οι δείκτες της Ευρωζώνης παρέμεναν σχετικά σταθεροί.

Ωστόσο, με τις αγορές να αποκαθιστούν τη θέση τους και τις αποτιμήσεις να βελτιώνονται, η στρατηγική της JP Morgan για την Ευρωζώνη αναβαθμίζεται σε overweight.

Παραμένουν οι κίνδυνοι

Η JP Morgan σημειώνει ότι, αν και η περιοχή δεν έχει απαλλαγεί από τους κινδύνους, ιδιαίτερα σε σχέση με την αβεβαιότητα στη Γαλλία, εάν αυτοί οι κίνδυνοι υλοποιηθούν, η στρατηγική της είναι να επενδύσει εκμεταλλευόμενη τις πιθανές αδυναμίες στην αγορά, καθώς θεωρεί ότι οποιαδήποτε πίεση θα είναι βραχυπρόθεσμη.

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι η JP Morgan παραμένει θετική στις προοπτικές των αναδυόμενων αγορών και της Κίνας, θεωρώντας ότι η ανάκαμψη της κινεζικής οικονομίας θα μπορούσε να ωφελήσει τις ευρωπαϊκές μετοχές, πέρα από τους κλάδους των εξορυκτικών εταιρειών.

Ο αντίκτυπος των ΗΠΑ στις ευρωπαϊκές αγορές

Αναφορικά με τις αμερικανικές οικονομικές προοπτικές, η JP Morgan προβλέπει επιβράδυνση της δραστηριότητας στις ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο του έτους, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο, η Ευρωζώνη παραμένει πιο ελκυστική σε σχέση με τις αμερικανικές αγορές, οι οποίες είναι πιο ακριβές με βάση τις αποτιμήσεις των μετοχών τους (P/E ratio 23x).

Εν κατακλείδι, η στρατηγική της JP Morgan για την Ευρωζώνη είναι θετική, με τις αναβαθμίσεις να στηρίζονται στη βελτιωμένη εικόνα της περιοχής και την επικείμενη άνοδο της κερδοφορίας, παρά τις διαρκείς γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες.