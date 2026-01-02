Στο 8,2% έπεσε η ανεργία τον Νοέμβριο

Περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας σε όλα τα επίπεδα δείχνουν τα στοιχεία του Νεομβρίου, με ετήσια αύξηση 2,8% των απασχολούμενων παράλληλα με μείωση 13,6% των ανέργων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ στις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας:

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2025 ανήλθε σε 8,2% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Νοέμβριο του 2024, και 8,6% τον Οκτώβριο του 2025.

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.406.148 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 121.939 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (2,8%) και αύξηση κατά 38.600 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (0,9%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 395.436 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (-13,6%) και μείωση κατά 13.900 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (-3,4%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή "άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού", δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.937.797, σημειώνοντας μείωση κατά 86.848 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (-2,9%) και μείωση κατά 26.982 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (-0,9%).

Εξέλιξη μεγεθών απασχόλησης και ανεργίας