JP Morgan: Overweight και το 2026 η Ελλάδα - Οι φόβοι από την αναβάθμιση σε “Developed Market”

Η Πειραιώς η φθηνότερη τράπεζα του κλάδου με αποτίμηση 8 φορές τα κέρδη

Η J.P. Morgan επαναλαμβάνει τη σύσταση “overweight” για την ελληνική αγορά, επισημαίνοντας ότι το μακροοικονομικό προφίλ της χώρας παραμένει το πιο “σταθερό” στην Ευρώπη με την Η Ελλάδα να παραμένει σταθερά ανάμεσα στις τέσσερις αγαπημένες αγορές της J.P. Morgan στην περιοχή CEEMEA, μαζί με τη Νότια Αφρική, την Πολωνία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η J.P. Morgan προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό άνω του 2% τόσο το 2024 όσο και το 2025, επίδοση που τη φέρνει στην κορυφή της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, το καθαρό δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται κάτω από 1% του ΑΕΠ, ενώ οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών βρίσκονται πλέον χαμηλότερα από τις γαλλικές, στοιχείο που υπογραμμίζει την πρόοδο της χώρας.

H JP Morgan τοποθετεί τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στη λίστα με τις κορυφαίες επιλογές της «CEEMEA Top 10», με τιμή-στόχο τα 9 ευρώ.

Η τράπεζα διατηρεί σύσταση “Overweight” και τιμή στόχο τα €9, με P/E 7,9 φορές για το 2025 και 7,3 φορές για το 2026, καθώς η κερδοφορία και η κεφαλαιακή απόδοση αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Η J.P. Morgan σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η Πειραιώς παραμένει στις 8 φορές τα κέρδη, καθώς οι επιστροφές κεφαλαίων επιταχύνονται – είναι η φθηνότερη του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου για παρόμοια θεμελιώδη μεγέθη. Ο οίκος επισημαίνει ότι το επόμενο βήμα στην επανεκτίμηση της μετοχής εξαρτάται από την προσέλκυση περισσότερων επενδυτών της Ευρωζώνης.

Ελληνικές τράπεζες: Aποτιμήσεις κάτω από την Ευρώπη

Συνολικά, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν, κατά τη J.P. Morgan, ελκυστικά αποτιμημένες, με μέσο πολλαπλασιαστή P/E 8,6 φορές, έναντι 9,4 φορές για τις ευρωπαϊκές. Ο οίκος επισημαίνει ότι η άνοδος των τελευταίων ετών δεν στηρίχθηκε σε “momentum” αλλά σε σταθερές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2025 έχουν αυξηθεί κατά 65% για την Πειραιώς και κατά 60% για τη Eurobank σε σχέση με τα επίπεδα του 2022. Η επόμενη φάση ανάπτυξης, τονίζει, θα προέλθει από bancassurance, νέες πηγές προμηθειών και πολιτικές ενίσχυσης των επιστροφών κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την έκθεση, η J.P. Morgan τοποθετεί τον στόχο για τον δείκτη MSCI Greece στις 53,1 μονάδες έως το τέλος του 2026, προβλέποντας άνοδο +16% σε δολάρια. Στο αισιόδοξο σενάριο (“bull case”) η άνοδος μπορεί να φτάσει το 27% (58,1 μονάδες), ενώ στο αρνητικό σενάριο (“bear case”) προβλέπεται πτώση 15% (38,5 μονάδες). Η αποτίμηση του δείκτη υπολογίζεται σε 7,7 φορές τα κέρδη 2025 και 8,7 φορές τα κέρδη 2026, επίπεδα που παραμένουν ελκυστικά σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Τι θα σημαίνει η αναβάθμιση της αγοράς σε ανεπτυγμένη

Η J.P. Morgan αναφέρει πως η Ελλάδα αναμένεται να αποκτήσει καθεστώς αναπτυγμένης αγοράς (Developed Market status) πριν από την Πολωνία, καθώς έχει ήδη ικανοποιήσει τα λειτουργικά κριτήρια του MSCI.

Παρά την αισιοδοξία της για τα θεμελιώδη, η JP Morgan δηλώνει επιφυλακτική απέναντι στην επικείμενη αναβάθμιση θεωρώντας ότι ενδέχεται να μειώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και να περιορίσει τη διεθνή κάλυψη.

Όπως αναφέρει, έξι από τις εννέα ελληνικές μετοχές του MSCI Greece πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον MSCI Europe (Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, OPAP και Metlen),(σ.σ. οι μετοχές πλέον είναι οχτώ καθώς αφαιρέθηκε στις 5/11 η μετοχή της Metlen), έξι πληρούν ήδη τα κριτήρια ένταξης στον MSCI Europe: Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ και Metlen, με συνολική κεφαλαιοποίηση 58,7 δισ. δολάρια και free float 48,8 δισ. ενώ OTE, ΔΕΗ και Jumbo μένουν εκτός.

Η Ελλάδα θα αντιπροσωπεύει περίπου 0,38% του MSCI Europe, μικρότερο ποσοστό από την Ιρλανδία αλλά μεγαλύτερο από την Πορτογαλία και την Αυστρία.

Η JP Morgan εκτιμά ότι η μετακίνηση αυτή δεν θα αποτελέσει θετικό καταλύτη. Όπως σημειώνει: «Η μετακίνηση μικρών και μεσαίων αναδυόμενων αγορών, όπως η Ελλάδα, στο καθεστώς DM είναι αρνητική από την άποψη του ενδιαφέροντος, της κάλυψης και της εστίασης των επενδυτών». Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές μετοχές κινδυνεύουν να “χαθούν” μέσα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή βάση, καθώς οι διαχειριστές των developed market funds επενδύουν με τομεακή και όχι γεωγραφική προσέγγιση. Όπως εξηγεί, «οι DM επενδυτές εστιάζουν σε κλάδους και όχι σε χώρες, ενώ οι EM επενδυτές που κοιτούν μακροοικονομία δύσκολα θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την Ελλάδα».

Η MSCI δεν έχει ακόμη ξεκινήσει επίσημη διαβούλευση για την αναβάθμιση. Σύμφωνα με την JP Morgan, ένα τυπικό χρονοδιάγραμμα θα περιλάμβανε:

Ανακοίνωση κατά την ετήσια αναθεώρηση του Ιουνίου 2026 ,

, Διαβούλευση διάρκειας ενός έτους,

Επιβεβαίωση της αναβάθμισης τον Ιούνιο του 2027 ,

, Και τελική εφαρμογή στον Μάιο του 2028.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι η MSCI διατηρεί τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας, εφόσον το θεωρήσει σκόπιμο.

Σε ό,τι αφορά τις ροές, η JP Morgan θεωρεί την επίδραση περιορισμένη έως αμελητέα.

Για την αναβάθμιση του δείκτη FTSE (ενεργοποίηση Σεπτέμβριος 2026), μόνο 8 από τις 29 ελληνικές μετοχές μεταναστεύουν στο Standard DM, οι υπόλοιπες πάνε σε DM Small Cap, με εκτιμώμενη καθαρή παθητική εκροή περίπου 112,8 εκατ. δολ. κατά την αναδιάρθρωση, το οποίο η JPM το θεωρεί μικρής σημασίας για την αγορά.