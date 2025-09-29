JP Morgan: H Ελλάδα κορυφαία επιλογή στα ομόλογα - Προτείνει long θέση στο 10ετές

Να ανοίξουν long θέσεις στα ελληνικά ομόλογα συστήνει στους πελάτες της η JP Morgan, καθώς οι πρόσφατες υποαποδόσεις των τίτλων τους έχουν καταστήσει φθηνούς.

Όπως σημειώνει ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος, η Ελλάδα είναι μια από τις κορυφαίες overweight επιλογές του σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, λόγω των ισχυρών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών θεμελιωδών καθώς και του σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος.

Η JP Morgan σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αξιόπιστες οικονομίες της περιφέρειας, χάρη στη σταθερή αποκλιμάκωση του χρέους, στη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και στον ανθεκτικό ρυθμό ανάπτυξης που για το 2025 προβλέπεται κοντά στο 2,3%, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων, που φέρνουν την Ελλάδα όλο και πιο κοντά στο επίπεδο Α-επενδυτικής βαθμίδας, στοιχείο που διευρύνει τη δεξαμενή θεσμικών επενδυτών.

Παράλληλα, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιφέρειας όπως η Ιταλία και η Γαλλία, η Ελλάδα εμφανίζει σπάνια πολιτική σταθερότητα, με ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία και μια στρατηγική ατζέντα που στηρίζεται σε επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την JP Morgan, η Ελλάδα έχει υποαποδώσει έναντι των ομολόγων της περιφέρειας τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα στον 10ετή τίτλο.

Η σχετική αποτίμηση Ελλάδας–Ισπανίας αποκλίνει από τα θεμελιώδη μεγέθη, γεγονός που δημιουργεί ξεκάθαρη επενδυτική ευκαιρία. Η JP Morgan προτείνει long θέση στο 10ετές ελληνικό ομόλογο έναντι του ισπανικού, με σχετική αξία (RV) και «μετριοπαθές risk-on flavor». Η στρατηγική αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι το trade προσφέρει θετική απόδοση μετακύλισης, περίπου 0,5 μονάδας βάσης ανά τρίμηνο, προσφέροντας επιπλέον κίνητρο για θεσμικούς επενδυτές.

Εκτός από το spread με την Ισπανία, η JP Morgan συστήνει επίσης overweight Ελλάδα σε σχήματα credit fly έναντι της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας. Η θέση αυτή αποτυπώνει τη βελτιωμένη πιστοληπτική εικόνα της χώρας, η οποία συγκρίνεται πλέον ευνοϊκά ακόμη και με μεγάλους εκδότες του πυρήνα της Ευρωζώνης.

Το συμπέρασμα της JP Morgan είναι σαφές: η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε κορυφαία επιλογή για επενδυτές που αναζητούν ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση και σταθερότητα. Η υποαπόδοση των τελευταίων εβδομάδων δεν αναιρεί τα ισχυρά θεμελιώδη – αντίθετα, δημιουργεί επενδυτικό παράθυρο.