Ευρωζώνη: Ενισχύθηκε κατά 0,3% η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο

Αύξηση κατά 0,3% τον Ιούλιο σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη, σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Ειδικότερα, στην ΕΕ συνολικά, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 0,2% σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή κινήθηκε ανοδικά κατά 1,8% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ.

Μηνιαία, στην Ευρωζώνη, η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών, κεφαλαιουχικών αγαθών, διαρκών καταναλωτικών αγαθών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών ενισχύθηκε κατά 0,5%, 1,3%, 1,1% και 1,5% αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή Ενέργειας μειώθηκε κατά 2,9%.

Στην ΕΕ, αντίθετα, η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών, κεφαλαιουχικών αγαθών, διαρκών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 0,3%, 0,9%, 0,6% και 1,3% αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή Ενέργειας υποχώρησε κατά 2,1%.

Μεταξύ των κρατών-μελών, τις μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις σημείωσαν η Κροατία (+2,6%), η Ουγγαρία και η Σλοβενία (+2,1%)