Αύξηση 6,4% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 6,4% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Οκτώβριο φέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 4,2%. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 6,4% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

Κατά 18,2% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατά 12,2% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Κατά 4,2% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη- άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου- υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Από τη μείωση:

Κατά 9% του δείκτη παροχής νερού.

Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2024.

Ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025.