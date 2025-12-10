Αύξηση 6,4% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση 6,4% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Οκτώβριο φέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 4,2%. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 6,4% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από την αύξηση:
- Κατά 18,2% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κατά 12,2% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.
- Κατά 4,2% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη- άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου- υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.
Από τη μείωση:
- Κατά 9% του δείκτη παροχής νερού.
Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2024.
Ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025.