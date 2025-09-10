Μείωση 0,5% στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε μικρή μείωση της τάξης του 0,5% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 10,2% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2024. Παρά τη μηνιαία άνοδο, η συγκρατημένη πορεία του δείκτη αντανακλά τις επιπτώσεις από τη μείωση της παραγωγής σε κλάδους όπως η ενέργεια και η παροχή νερού, ενώ επιμέρους δυναμικοί τομείς, όπως η κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, κατέγραψαν ισχυρές αυξήσεις.

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούλιο του 2025, διορθωμένος ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών, σημείωσε μείωση 0,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Ιούλιο 2025 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουλίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουλίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Σύγκριση Ιουλίου 2025 με Ιούλιο 2024

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,5% τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

• Κατά 4,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 2,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Από την αύξηση:

• Κατά 0,5% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., κατασκευής λοιπού

εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

• Κατά 2,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην μεταβολή του δείκτη του διψήφιου

κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 με της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 κατά 0,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 3,6% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 0,6% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από τη μείωση:

• Κατά 0,3% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 0,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Σύγκριση Ιουλίου 2025 με Ιούνιο 2025

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,4% τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 0,4% του Δείκτη Μεταποίησης.

• Από τη μείωση:

• Κατά 0,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 1,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 4,0% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.