Βιομηχανική παραγωγή: Μηνιαία άνοδος 4,8% για την Ελλάδα τον Σεπτέμβριο – Αλμα 7,1% σε ετήσια βάση

Στην ευρωζώνη η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 1,2% σε ετήσια

Σε ιδιαίτερα θετικό ρυθμό κινήθηκε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αυξήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, η ελληνική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ενώ σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024, σημείωσε ισχυρή άνοδο 7,1%, κατατάσσοντας τη χώρα στις τρεις κορυφαίες επιδόσεις της ΕΕ, πίσω μόνο από τη Σουηδία (+14,7%) και τη Δανία (+9,5%).

Σε επίπεδο ευρωζώνης, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αύξηση ήταν 0,8%. Σε σχέση με πέρυσι, η παραγωγή ενισχύθηκε κατά 1,2% στην ευρωζώνη και κατά 2% στην ΕΕ.

Τις μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις, πέρα από την Ελλάδα, κατέγραψαν η Δανία (+7,2%) και η Σουηδία (+5,3%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (-9,4%), το Λουξεμβούργο (-5,7%) και τη Μάλτα (-1,7%).