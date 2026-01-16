Ντεμπούτο Πιερρακάκη στο Eurogroup με βαριά ατζέντα - Ευρώ, ανταγωνιστικότητα και ΕΚΤ στο επίκεντρο

Ένα από τα πιο άμεσα και πολιτικά ευαίσθητα θέματα της συνεδρίασης αφορά τη διαδικασία επιλογής του επόμενου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Με μια ατζέντα γεμάτη σύνθετα και ανοιχτά ζητήματα για την Ευρωζώνη πραγματοποιεί το ντεμπούτο του ως πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Η συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο Eurogroup στο οποίο συμμετέχει επίσημα η Βουλγαρία, μετά την ένταξή της στην Ευρωζώνη από την αρχή του έτους. Ο Βούλγαρος υπουργός Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την πορεία της μετάβασης από το λέβα στο ευρώ. Στο μεταβατικό στάδιο, το οποίο θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους, οι πληρωμές στη χώρα πραγματοποιούνται παράλληλα και στα δύο νομίσματα.

Στην ατζέντα του Eurogroup περιλαμβάνονται επίσης οι συστάσεις της Κομισιόν προς τις χώρες της Ευρωζώνης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Οι υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις επί του προσχεδίου που θα παρουσιάσει η Επιτροπή, με έμφαση στη δημοσιονομική προσαρμογή, τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, η οποία από τις αρχές του έτους έχει αναλάβει την προεδρία της ομάδας G7. Η γαλλική πλευρά θα παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες της προεδρίας της στο φόρουμ των επτά ισχυρότερων οικονομιών.

Ένα από τα πιο άμεσα και πολιτικά ευαίσθητα θέματα της συνεδρίασης αφορά τη διαδικασία επιλογής του επόμενου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος λήγει στο τέλος Μαΐου. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν τις έξι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, ο διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας Όλι Ρεν, καθώς και επικεφαλής κεντρικών τραπεζών και υπουργοί Οικονομικών από τις χώρες της Βαλτικής και την Κροατία. Μετά τη συζήτηση, το Eurogroup θα διαμορφώσει σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με την τελική απόφαση να αναμένεται στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Πιερρακάκης θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα του Eurogroup στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Δεδομένου ότι ο πρόεδρος του Eurogroup δεν εκπροσωπεί εθνική θέση στο άτυπο αυτό όργανο, την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς. Στη συνεδρίαση του Ecofin, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει τόσο με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup όσο και ως υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.