Φρένο στη γερμανική βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο – Βουτιά 18,5% στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή κατρακύλησε πολύ περισσότερο από το προσδοκώμενο τον Αύγουστο, καθώς οι εσπευσμένες και μαζικές αποστολές που έγιναν προς ΗΠΑ στην αρχή του έτους ενόψει των δασμών φαίνεται πως σταμάτησαν να τροφοδοτούν την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα ιδίως η παραγωγή αυτοκινήτων να κάνει βουτιά.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά τουλάχιστον 4,3%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συρρίκνωση από τον Μάρτιο του 2022, δηλαδή αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σε τριμηνιαίο επίπεδο η παραγωγή ήταν 1,3% χαμηλότερη, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Η παραγωγή στην αυτοκινητοβιομηχανία, τον μεγαλύτερο πυλώνα της γερμανικής μεταποίησης, έκανε απότομη βουτιά 18,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, καθώς ορισμένα εργοστάσια έκλεισαν για καλοκαίρι και έγιναν αναδιατάξεις στην παραγωγή.

Η ζήτηση από τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο της Γερμανίας, τις ΗΠΑ, επιβραδύνθηκε ραγδαία μετά τους πρώτους μήνες του έτους, όταν είχαν σημειωθεί μαζικές αγορές ενόψει της επιβολής των δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ακόμα κι αν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που δεν θα επαναληφθούν, φοβόμαστε ότι η απότομη πτώση στη βιομηχανική παραγωγή αντανακλά έντονα το τέλος των προληπτικών παραδόσεων στις ΗΠΑ» ενόψει των δασμών, σχολίασε ο Carsten Brzeski, επικεφαλής οικονομολόγος στην ING. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι τα «εξαιρετικά απογοητευτικά» δεδομένα για τη βιομηχανία τον Αύγουστο αύξησαν τις πιθανότητες ενός ακόμα τριμήνου συρρίκνωσης της γερμανικής οικονομίας, η οποία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο. Αλλωστε, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αντιμετωπίζει δυσκολίες εδώ και χρόνια, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν εκτινάχθηκε το ενεργειακό κόστος.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global για τη μεταποίηση διολίσθησαν τον Σεπτέμβριο στις 49,5 μονάδες από το υψηλό 38 μηνών στις 49,8 μονάδες τον Αύγουστο. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μία ελαφρώς ισχυρότερη τάση στην παραγωγή σε σύγκριση με τα δεδομένα της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, αλλά και πάλι είναι πιο ασθενή από τους πρώτους μήνες του έτους.

Οι βιομηχανικές παραγγελίες μειώθηκαν για τέταρτο συναπτό μήνα τον Αύγουστο, κατά κύριο λόγο εξαιτίας χαμηλών επιδόσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία και λόγω της πτώσης της ζήτησης από το εξωτερικό. Κοιτώντας μπροστά, οι αναλυτές θεωρούν ότι οι τάσεις στην παραγωγή κινούνται πτωτικά.